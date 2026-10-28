יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, נשא הלילה (רביעי) נאום במטה מפלגתו בתל אביב בעקבות פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26.

איזנקוט הכריז על הישג היסטורי למפלגתו, טען כי הציבור הביע אי אמון בראש הממשלה בנימין נתניהו וקרא לו לפרוש מהחיים הפוליטיים.

"עשינו היסטוריה! הציבור הכריע בעד שינוי. קואליציית המחדל איבדה את אמון העם. הציבור הישראלי הצביע נגד המשך כהונתו של נתניהו כראש ממשלת ישראל", הכריז איזנקוט.

לדבריו, תוצאות המדגמים מלמדות על התחזקות המחנה המבקש להחליף את הממשלה הנוכחית, אף שבשלב זה טרם התבררו תוצאות האמת ולא ברור מי יוכל להרכיב את הממשלה הבאה.

"נתניהו מוצא עצמו הלילה ניצב מול רוב ציוני ממלכתי גדול יותר וחזק יותר. מנהיג ראוי היה מקבל את אי האמון של העם ומודיע היום על פרישתו מהחיים הפוליטיים", אמר.

איזנקוט התייחס לאפשרות שהפערים בין הגושים יובילו למבוי סתום פוליטי ולמערכת בחירות נוספת, והבהיר כי בכוונתו לפעול למניעת תרחיש כזה. "בבחירות עם אחוזי הצבעה כל כך גבוהים, תהיה זו טעות לצאת לבחירות נוספות. חובתנו וחובתי האישית לעשות הכל על מנת לכבד את רצון העם", אמר.

הוא טען כי הציבור מבקש לשים סוף לתרבות הפוליטית של הממשלה הנוכחית ולהקים ממשלה שתפעל לאיחוי הקרעים בחברה הישראלית: "מיליוני ישראלים מאסו בתרבות השקר, מאסו במחדל, מאסו בפילוג ובשיסוי - הלילה מתחילה הדרך שסופה חייב להיות הקמת ממשלה ציונית".

איזנקוט התחייב לפעול יחד עם שותפיו הפוליטיים להקמת ממשלה יציבה, שלדבריו תייצג את כלל אזרחי ישראל ולא רק את מצביעי מפלגתו.

בנאומו חזר איזנקוט על ארבעת העקרונות שהציג במהלך מערכת הבחירות כתנאי להקמת הממשלה הבאה.

לדבריו, הממשלה שתקום תהיה מחויבת להכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לערכי מגילת העצמאות, לחקיקת חוק שירות לכל ולפירוק חמאס.

"זו תהיה ממשלה שעומדת בעקרונות שהצגתי לאורך הדרך: הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית, מחויבות לערכי מגילת העצמאות, מחויבות להעברת חוק שירות לכל ומחויבות לפירוק חמאס", הבהיר.

בהמשך פנה איזנקוט ישירות לראשי מערכת הביטחון ולבכירי השירות הציבורי, וקרא להם להמשיך לפעול באופן ממלכתי בתקופת הביניים עד להקמת ממשלה.

"אני פונה לראשי מערכת הביטחון והשירות הציבורי: נתניהו הוא ראש ממשלת מעבר, ללא מנדט ואמון. זכרו שאתם משרתים את הממלכה והאינטרסים של אזרחי ישראל בלבד", אמר.

איזנקוט הבטיח לגבות את בכירי המערכת אם יופעלו עליהם לחצים, והפנה אזהרה ישירה לראש הממשלה: "נתניהו, אל תעז להשתמש בביטחון ישראל לצרכיך הפוליטיים".

בסיום נאומו ביקש איזנקוט להציג את הישג מפלגתו לא כניצחון של מחנה אחד על מחנה אחר, אלא כהזדמנות לשינוי רחב בחברה הישראלית.

"תם עידן ההשתמטות, המחדל והשקרים. תם עידן ה'אנחנו' ו'הם'. נוכיח שאין זה ניצחון של צד אחד על צד אחר בעם, אלא ניצחון של עם ישראל כולו", אמר.

הוא חתם במסר של תקווה ואחדות, והבטיח לפעול להקמת ממשלה שתוביל, לדבריו, לעידן חדש של ערבות הדדית ורעות: "ישראל בדרך לעידן חדש. עידן של תקווה, ערבות הדדית ורעות".