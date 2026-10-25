רגע חיסול המחבלים ללא קרדיט

צה"ל פרסם הערב (ראשון) תיעוד מרגעי חיסול שני המחבלים בהיתקלות הקשה שאירעה ביום שישי בצומת יהודה שבכביש 35, ובה נפלו סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם ונפצעו לוחמים נוספים.

בתיעוד ממצלמת אבטחה נראים חילופי האש בין המחבלים לבין חפ"ק סגן מפקד גדוד הארי.

במהלך הקרב נראה חייל מזנק לעבר המחבלים ופותח לעברם באש, כשכעבור רגעים מצטרפים אליו לוחמים נוספים. הירי מביא לחיסול שני המחבלים.

האירוע החל כאשר שני מחבלים מחברון הגיעו ברכב לצומת יהודה ופתחו באש לעבר כוח צה"ל שפעל באזור.

בין המחבלים ללוחמים התפתחו חילופי אש שנמשכו יותר מ-20 דקות. במהלך ההיתקלות נפלו שני הלוחמים ונפצעו נוספים.

כוחות צה"ל נוספים שהוזעקו לזירה פעלו לאיגוף המחבלים, ובסיום חילופי האש הצליחו לחסל את שניהם.

מפקד חטיבת יהודה, אלוף-משנה דותן מלול, התייחס לתגובת צה"ל לפיגוע ואמר: "אנחנו עם הכאב הזה יצאנו להתקפה בכל גזרת יהודה, התקפה אינטנסיבית ומשמעותית".

אלוף-משנה דותן מלול על הפיגוע דובר צה"ל

מפקד גדוד 101, סגן-אלוף ר', הוסיף: "פתחנו במבצע במרחב חברון, בהובלת חטיבת יהודה ובשיתוף כוחות נוספים, תוך מיקוד בשכונה שממנה יצאו המחבלים".

הוא הוסיף: "אנו פועלים לסריקת המרחב ולשלילת הימצאותם של אמצעי לחימה, במטרה למנוע פיגועים נוספים ולהגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל".

סגן מפקד גדוד ארי, רב-סרן ר', אמר: "שלשום הייתה לנו התקלות קשה מאוד בה הרגו לנו שניים מטובי בנינו, גיבורים, אשר הגנו בגופם על האזרחים והתושבים פה בגזרה".

הוא הוסיף כי "מאז, ב-48 שעות האחרונות יצאנו למבצע הכולל פעולות סיכול משמעותיות על מנת להגן על התושבים פה בגזרה ולהבטיח מרקם חיים תקין".