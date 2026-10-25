נתניהו ביקר בסוללת חץ רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר היום (ראשון) אזהרה חריפה לאיראן ולשלוחותיה במהלך ביקור באחת מסוללות מערכת ההגנה האווירית חץ, בעקבות מידע מודיעיני המצביע על אפשרות לניסיונות תקיפה נגד ישראל במטרה לשבש את הבחירות.

נתניהו הדגיש כי צה"ל ערוך הן בהגנה והן בהתקפה, והבהיר כי ישראל תגיב בעוצמה לכל ניסיון לפגוע בה. "אני פה באחת מסוללות החץ שלנו. צה"ל ערוך גם בהגנה וגם בהתקפה", אמר נתניהו בפתח דבריו.

בהמשך חשף כי בידי ישראל סימנים מודיעיניים המעידים על אפשרות שאיראן ושלוחותיה ינסו לבצע מתקפות לקראת הבחירות.

"יש לנו סימנים מודיעיניים שהאויבים שלנו, איראן וגרורותיה, יכולים לנסות לאתגר אותנו בהתקפות כדי לשבש את הבחירות", אמר.

ראש הממשלה חתם את דבריו באזהרה ישירה לאויבי ישראל: "ואני מזהיר אותם, אל תנסו אותנו. אתם תספגו מכות בלי פרופורציה, הרבה יותר חזקות ממה שאתם מדמיינים, זו תהיה מכה ניצחת לכם. אל תטעו בנו, אל תנסו אותנו".

האזהרה של נתניהו מגיעה על רקע היערכות כוחות הביטחון לקראת הבחירות, ובכלל זה החשש מניסיונות לפגוע במהלך התקין של ההצבעה.

מוקדם יותר הצהיר מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, לאחר פגישה עם ראש הממשלה, כי המשטרה השלימה היערכות ממושכת ומקיפה לקראת הבחירות. ההיערכות כוללת גם מענה לאיומי טרור בשיתוף שירות הביטחון הכללי, לצד שמירה על הסדר הציבורי ביום הבחירות, עם פרסום התוצאות ובימים שלאחר מכן.

"אני פונה לכל אזרחי ישראל במסר ברור: מימוש זכותכם הדמוקרטית להצביע היא המשימה שלנו. ביום הבחירות משטרת ישראל תהיה ערוכה בקלפיות, בצירים וברחובות לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, ולהגן על שלום הציבור וביטחונו", אמר המפכ"ל.

לוי הדגיש כי המשטרה תפעל בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בהליך הבחירות: "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות, לאיים על בוחרים או לשבש את ההליך הדמוקרטי לפני הבחירות, במהלכן או לאחריהן, ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה, ממלכתית ובלתי מתפשרת".

עוד הבהיר: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים, להסתה או לעבריינות לפגוע ברצון הבוחר. הכרזתי בחודשים האחרונים שלא ניתן לבריונות מכל צד לפגוע בהליך הדמוקרטי וכך נעשה".

בסיום דבריו קרא המפכ"ל לאזרחים לממש את זכות ההצבעה ולהישמע להנחיות השוטרים, והבטיח כי המשטרה תפעל לשמירה על ביטחונם ועל קיומו של הליך בחירות תקין.