סקר חדש שערכה חברת דיירקט פולס עבור ארגון "לב בגליל" בקרב החברה הערבית בצפון מצביע על התנגדות נרחבת לעידוד הקמת יישובים יהודיים חדשים בגליל, לצד עמדות חלוקות ביחס לריבונות הישראלית באזור.

על פי הסקר, 63% מהמשיבים סבורים כי למדינת ישראל אין זכות לעודד הקמת יישובים יהודיים חדשים בגליל. לעומתם, 15% השיבו כי למדינה יש זכות לעשות זאת, ו-22% השיבו שאינם יודעים.

בשאלה שעסקה ביחס לריבונות הישראלית בגליל, 49% מהמשיבים בחרו בתשובה שלפיה הם מקבלים את הריבונות הישראלית "בלית ברירה", אך תומכים בשינוי המצב בעתיד. מנגד, 51% הביעו קבלה של ריבונות מדינת ישראל בגליל ללא הסתייגות.

הסקר בחן גם את עמדות המשיבים בנוגע לאדמות שעליהן הוקמו יישובים יהודיים בגליל. 27% בחרו בעמדה שלפיה מדובר באדמות פלסטיניות שהועברו לשליטה ישראלית, ולכן אין להקים עליהן יישובים יהודיים.

עוד עולה כי 63% סבורים שמדובר באדמות שהיו שייכות בעבר לתושבים ערבים, ולכן יש להביא זאת בחשבון בכל החלטה עתידית הנוגעת להן. רק 10% בחרו בעמדה שלפיה האדמות שייכות למדינת ישראל, והיא רשאית להקים עליהן יישובים יהודיים.

לצד הנתונים הללו, הסקר מצביע על תמיכה רחבה בשיתוף פעולה עם המשטרה במאבק בנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית.

76% מהמשיבים סבורים כי על תושבי היישובים הערביים לשתף פעולה עם המשטרה ולדווח על החזקת כלי נשק ללא רישיון. 8% בלבד התנגדו לכך, ואילו 16% השיבו שאינם יודעים.

בשאלה נוספת נשאלו המשתתפים על עתיד הגליל בתרחיש שבו תקום מדינה פלסטינית לצד ישראל. 54% העדיפו שהגליל יישאר חלק ממדינת ישראל, ובהם 6% המעוניינים בשלטון עצמי לערבים בתוך ישראל.

לעומתם, 6% העדיפו שהגליל יהפוך לחלק מהמדינה הפלסטינית, 2% ביקשו שינוי במעמדו או בגבולותיו, ו-38% השיבו שאינם יודעים.

בארגון "לב בגליל", שהזמין את הסקר, קראו לממשלה לפעול לחיזוק ההתיישבות היהודית באזור.

"מדינת ישראל נמצאת בצומת דרכים דרמטי לגבי עתיד הגליל. התודעה שמתעצבת במרחב מייצרת מציאות, והמדינה חייבת להבהיר מי בעל הבית ולהבטיח שהגליל יישאר חלק ממנה - רשמית ומעשית. זה מחייב חיזוק ההתיישבות היהודית, הקמת יישובים והסרת חסמי בנייה, לצד משיכת אוכלוסיה ציונית לערי הגליל", נמסר מהארגון.

בארגון התייחסו גם לנתונים הנוגעים לנשק הבלתי חוקי: "גם במאבק בנשק הלא חוקי יש גיבוי רחב מתוך החברה הערבית: 76% מהמשיבים תומכים בשיתוף פעולה עם המשטרה ובדיווח על נשק ללא רישיון. המדינה חייבת לתרגם את הגיבוי הזה לאיסוף נחוש של הנשק ולהבטחת הביטחון האישי של כלל התושבים".