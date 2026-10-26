רגע חריג נרשם הבוקר (שני) בתוכנית "פותחים יום" ברשת 13, כאשר השחקנית חלי גולדנברג הביעה עמדות חריפות בנוגע לכיבוש, למתנחלים ולמצב בישראל, ורק בהמשך גילתה כי השיחה כולה משודרת בשידור חי.

הריאיון, שאותו הובילו אלעד זוהר וירדן הראל, היה אמור לעסוק בקריירה של גולדנברג ובעשייתה בתחום התרבות, אך התפתח במהירות לוויכוח פוליטי טעון.

"אנחנו כובשים. כן. כל מה שקורה עכשיו הוא התוצאה של הכיבוש", הכריזה גולדנברג בשיחה. כשזוהר ביקש ממנה להסביר לאילו אירועים היא מתייחסת, השיבה: "מה לא קורה עכשיו? גם ההדתה, גם המתנחלים, גם הטרור היהודי, גם היהירות".

זוהר הקשה עליה והזכיר את נסיגת ישראל מרצועת עזה ואת מתקפת 7 באוקטובר. בתגובה השוותה גולדנברג את המצב למאבק נגד משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, והעלתה גם את פעולות המחתרות היהודיות בתקופת המנדט הבריטי. "זכותו של מיעוט להילחם על החופש שלו", אמרה.

זוהר הסתייג מיד מהאמירה והשיב: "לא אם הוא טובח באזרחים, אחינו ואחיותינו, ובחיילינו".

בהמשך ביקשה גולדנברג להדגיש את הקשר שלה למדינה ואת פעילותה למען תושבי הדרום. לדבריה, מדצמבר 2023 ועד כשנה לפני הריאיון השתתפה בקבוצת מתנדבים שעסקה בניקיון בתים ביישובי עוטף עזה.

"אני פטריוטית גדולה, אוהבת את המדינה. זה כמו שאתה רואה את הילד שלך הופך למשהו שאתה אומר עליו: זה לא החינוך שלי", הסבירה.

גם הראל הביעה הסתייגות מדבריה. "יש פה הרבה נושאים. אני אגיד, בלשון המעטה, שאני רואה את הדברים אחרת. לשמוע 'זכותו של מיעוט להגן על עצמו' - זה משפט קשה", אמרה.

זוהר הצטרף לביקורת והדגיש כי הדברים קשים במיוחד על רקע אירועי 7 באוקטובר. "המדינה עוד פצועה, מדממת וכואבת את מה שאותו מיעוט שנלחם עשה פה", אמר, והוסיף כי מוקדם מדי, אם בכלל, לקיים דיון על האירועים באופן שבו התבטאה גולדנברג.

כאשר המנחים ניסו להסיט את השיחה בחזרה לעולם הקולנוע ולתפקידיה של השחקנית, התרחש המפנה המפתיע בריאיון. "היינו בשידור?", שאלה לפתע גולדנברג. לאחר שהמנחים אישרו כי השיחה משודרת, הגיבה בתדהמה.

"היינו בשידור בשיחה הזו? זה לא בסדר", אמרה. "לא אמרתם שאנחנו בחזרה בשידור. אני חשבתי שזו שיחה אוף-ליין, אני לא ידעתי שזו שיחה בשידור. אפילו אמרתי לכם שאני לא רוצה לדבר על כל מה שעשיתי בעוטף. חשבתי שאנחנו בפרסומות".

גולדנברג התקשתה להסתיר את סערת הרגשות והמשיכה: "אני לא רוצה, אני לא רוצה. אני לא יודעת מה לעשות עם הדבר הזה עכשיו, אני ממש בהלם. אתם לא אמרתם שאנחנו בשידור, אני חשבתי שאנחנו בהפסקת פרסומות".

בהמשך, לקראת סיום הריאיון, פנתה גולדנברג לצופים והתנצלה על אופן התבטאותה. היא הסבירה כי לא הייתה מודעת לכך שהמצלמות משדרות בזמן השיחה, וכי בשל כך התבטאה באופן חריף יותר מכפי שהתכוונה.

"אני בן אדם מאוד אימפולסיבי עם להט מאוד גדול של דיבור, אני כולי אש ולהבה. לא ידעתי שאנחנו בשידור", אמרה. לדבריה, "הבעתי את הדעות ביתר להט וקיצוניות, דברים שאני חושבת שלא הייתי אומרת אפילו לאמא ואבא שלי, כי גם הם היו כועסים עליי קצת".

גולדנברג הודתה כי "המינון של הדרמה ושל העוקצנות הדברים היה מוגזם", וביקשה מהמנחים להקפיד להבהיר לה בעתיד מתי המצלמות פועלות. "בפעם הבאה אתם צריכים לשים דגל (על המצלמה)... הנה היא אדומה, לא ראיתי שהיא אדומה כשדיברנו", סיכמה.