בארה"ב מתכוננים למתקפה נרחבת על איראן, ככל הנראה לאחר בחירות האמצע.

על פי דיווח ברשת CNN, המצטטת מספר גורמים אמריקאים, כוחות צבא ארה"ב ערוכים לפתיחת מתקפה נרחבת על מטרות תשתית, מתקני אנרגיה ומתקנים צבאיים באיראן.

לדברי הגורמים האמריקאים, הצבא האמריקאי ערוך להוציא את המתקפה בתוך 96 שעות מרגע קבלת הפקודה מהנשיא טראמפ.

הם גם טענו כי צבא ארה"ב "פרס מספיק כוחות על מנת לבצע את התקיפות האפשריות". הם גם ציינו כי מתקפה אפשרית תהיה נרחבת יותר מהמתקפות הקודמות על איראן, ותכלול תשתיות אנרגיה, מתקני גרעין ואתרים חשובים נוספים.

חלק ממקורות טענו בפני רשת CNN כי "השאלה היא לא האם טראמפ ייתן את ההוראה לפתוח במתקפה נגד איראן, אלא מתי. הפקודה עשויה להינתן בכל רגע עד סוף השנה, אך סביר להניח כי היא תתקבל לאחר בחירות האמצע".

לדבריהם, "טראמפ טרם גיבש החלטה סופית לגבי צעדיו לאחר בחירות האמצע, אך נראה כי הוא נוטה להורות על פעולה בהיקף נרחב".

חלק מהמקורות טענו כי "סביר להניח שאיראן והחות'ים יגיבו מיד באמצעות תקיפת אנשי סגל ומתקנים אמריקניים ברחבי האזור, ואולי אף מעבר לכך. עם זאת, לא סביר שאיראן והחות'ים יבצעו בשלב זה מתקפות יזומות נגד אנשי סגל אמריקניים או נגד ישראל".