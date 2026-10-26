עוד ישמע - אהרן רזאל ובניו

הזמר והיוצר אהרן רזאל מוציא היום (שני) שיר חדש בשם "עוד ישמע", לקראת חתונת בנו אור חיים שתיערך מחר.

את השיר הוא מבצע יחד עם שלושת בניו, שיר ציון, בארי ואליה, שהצטרפו אליו להקלטה מיוחדת לכבוד אחיהם החתן.

מדובר בניגון חתונה שהלחין רזאל לפני דור שלם, עוד בתקופה שבה עמד בעצמו לקראת נישואיו. כעת, עם חתונת בנו השני, החליט להעניק לניגון ביצוע משפחתי חדש.

"מי יודע דרכו של ניגון?", מספר רזאל. "אני זוכר את עצמי ערב החתונה שלי, מנגן את הניגון הזה בארבע ידיים עם חגי, בבית חמי בגבעת שאול. גם נחום ישב לידנו, מתופף על איזו דרבוקה... והנה עבר דור שלם, ולכבוד החתונה של בני השני, אור חיים, החלטתי להקליט את הניגון עם הבנים".

לצד הוצאת השיר, רזאל מזמין את הציבור להצטרף לשמחה ולריקודים. "קומו לרקוד!", הוא קורא, ומוסיף: "ושנדע רק שמחות של כל בית ישראל!".