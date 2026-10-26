אם וארבעת ילדיה חולצו היום (שני) מדירה שעלתה באש בעיר עמנואל שבשומרון, לאחר שנלכדו בתוך המבנה והתמודדו עם עשן כבד שהתפשט בדירה.

לוחמי אש ומתנדבים מתחנה אזורית שומרון הוזעקו למקום וזיהו שריפה פעילה בחדר הילדים. על פי עדויות השכנים, האם הסתגרה עם ארבעת ילדיה בחדר פנימי בניסיון להתרחק מהעשן.

לוחמי האש נכנסו לדירה תחת חום ועשן כבד, הגיעו לבני המשפחה וחילצו את כולם אל מחוץ למבנה. האם וילדיה הועברו להמשך טיפול ובדיקה של גורמי הרפואה.

במקביל לפעולות החילוץ, צוותים נוספים פעלו לכיבוי מוקד הבעירה בחדר הילדים, השלימו את פעולות הכיבוי ושחררו את העשן שהצטבר במבנה.

רשף עומר חמד, שפיקד על האירוע, סיפר: "עם ההגעה לאירוע זיהינו עשן כבד העולה מאחת הדירות, כאשר השכנים מספרים לנו שתוך כדי השריפה האם הסתגרה עם ילדיה בחדר פנימי כדי לחמוק מהעשן. לוחמי האש נכנסו מייד תחת חום ועשן רב, חילצו את כל בני המשפחה בבטחה והשתלטו במהירות על האש".

בעקבות האירוע שבים בכבאות והצלה לישראל ומדגישים את החשיבות שבהתקנת גלאי עשן בבתים.

לדבריהם, גלאי עשן עצמאי יכול להתריע על התפתחות שריפה כבר בשלביה הראשונים, לאפשר לדיירים להימלט בזמן ולהציל חיים.