נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכחיש בשיחה עם כתבים את הדיווחים לפיהם ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש ממנו להביע שוב תמיכה פומבית במועמדותו לקראת הבחירות בישראל.

טראמפ נשאל על הדיווח שפורסם באתר "אקסיוס", ולפיו לשכת נתניהו הפעילה לחץ על הממשל האמריקני לפרסם הודעת תמיכה נוספת בראש הממשלה.

"לא, מעולם לא שוחחתי איתו על כך", השיב טראמפ והוסיף: "אני חושב שהוא עשה עבודה טובה מאוד כראש ממשלה בתנאים קשים מאוד".

ההכחשה הגיעה יממה לאחר שטראמפ שב והביע את תמיכתו בנתניהו, כשפרסם מחדש את הודעת התמיכה שלו מהשבוע שעבר וקרא לאזרחי ישראל לבחור שוב בנתניהו לראשות הממשלה.

לצד השיתוף של הפוסט המקורי, כתב טראמפ: "לאזרחי ישראל, ולמי שעדיין לא ראה זאת, אני מצרף את הודעת התמיכה שהענקתי לפני שבוע לראש הממשלה שלכם, ביבי נתניהו. כפי שכולם יודעים, כולל האויב, לביבי ולי היו יחסים מצוינים, והשגנו יחד ניצחונות גדולים. אני ביצעתי את התקיפה בוונצואלה, אחד המבצעים הצבאיים המוצלחים ביותר בהיסטוריה.

אבל עוד לפני כן ביצענו את מבצע 'פטיש חצות', שמנע מהמדינה המובילה בעולם במימון טרור להשיג נשק גרעיני. לאחר מכן ביצענו את מבצע 'זעם אדיר', וכעת לאיראן אין חיל ים, אין חיל אוויר, וגם הצבא והכלכלה שלה נמצאים במצב של הרס מוחלט. נוסף על כך, שיעור האינפלציה באיראן עומד על 301%. המצור הימי מנע מהם להשיג נפט, ושתי שכבות של ההנהגה שלהם, הן הצבאית והן בתחומים אחרים, חוסלו".

הנשיא האמריקני הוסיף: "כשתלכו לקלפיות, אנא זכרו שביבי היה ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל! ישראל כונתה 'השטן הקטן', בעוד שארצות הברית כונתה 'השטן הגדול' בידי אנשים מרושעים מאוד. הקריאות 'מוות לאמריקה, מוות לישראל', שנשמעו ברחבי העולם, אינן יכולות להישמע עוד, והן גם לא יישמעו. הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה. אנחנו חייבים להשלים את המלאכה שהתחלנו!".