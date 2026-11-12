בית משפט באונטריו שבקנדה גזר שנתיים מאסר על נער שביצע בחודש מרץ האחרון ירי לעבר שני בתי כנסת באזור טורונטו. הנער, שהיה בן 17 בעת ביצוע המתקפות, הודה בעבירות הקשורות לשימוש בנשק חם ונידון לעונש המרבי שניתן להטיל עליו בגין העבירות שבהן הורשע לפי חוק הנוער הפלילי הקנדי.

שני אירועי הירי התרחשו בתוך שעות אחדות. סמוך לחצות ב-6 במרץ נפתחה אש לעבר בית הכנסת "בית אברהם יוסף" בעיר ווהן, שמצפון לטורונטו. כעבור כמה שעות בוצע ירי נוסף לעבר בית הכנסת "שערי שמיים" בטורונטו.

על פי המשטרה, קליעים פגעו באזורי הכניסה לשני המבנים וגרמו לנזק משמעותי לרכוש. בשתי המתקפות לא היו נפגעים.

השופט מייקל אלכסנדר טאונסנד מבית המשפט באונטריו תיאר במהלך הקראת גזר הדין את המתקפות כ"מתוכננות, מחושבות ונועזות", וציין כי העובדה שאיש לא נפגע מהירי הייתה עניין של מזל בלבד.

ממסמכים שהוגשו לבית המשפט עולה כי הנער ביצע את הירי בתמורה לתשלום. עם זאת, זהותם של הגורמים שהזמינו את המתקפות ומימנו אותן טרם התבררה, והחוקרים לא הצליחו לקבוע מדוע נבחרו דווקא שני בתי הכנסת כמטרות.

במסגרת החקירה נעצרו כמה חשודים במעורבות באירועים. ב-6 במאי הוגש כתב אישום נגד צעיר בן 18, וב-27 במאי נעצר נער בן 17 מהעיר ווטרלו שבאונטריו בחשד למעורבות בשתי המתקפות. בחודש אוגוסט נעצר חשוד נוסף, בן 23 מהעיר בארי.

בעת מעצרו של החשוד השלישי הודיעה המשטרה כי אינה מחפשת חשודים נוספים, אך הבהירה שהחקירה עדיין מתנהלת.

ארגונים יהודיים בקנדה בירכו על העונש שנגזר על הנער, אך קראו לרשויות להמשיך בחקירה עד לחשיפת הגורמים שעמדו מאחורי המתקפות, ולא להסתפק בהעמדת מבצעי הירי לדין.

הירי לעבר בתי הכנסת התרחש על רקע שורת מתקפות נגד מוסדות ובתי עסק יהודיים בטורונטו ובסביבתה.

לפי נתוני משטרת טורונטו, בשנת 2025 נרשמו בעיר 231 פשעי שנאה, ירידה של 50% בהשוואה לשנת 2024. למרות הירידה הכוללת, יהודים המשיכו להיות יעד מרכזי לפשעי שנאה על רקע דתי.

מתוך 99 פשעי שנאה שסווגו כבעלי מניע דתי, 82% כוונו נגד יהודים, אף שחברי הקהילה היהודית מהווים פחות מ-3% מאוכלוסיית טורונטו.