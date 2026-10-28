נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה (רביעי) כי לא היה מהסס לתקוף שוב באיראן אילו ניצב בפני אותן נסיבות, והגדיר את ההחלטה לתקוף את הרפובליקה האסלאמית כאחד ההישגים החשובים ביותר של כהונתו.

בנאום שנשא בעצרת בחירות בטקסס, הבהיר טראמפ כי הוא שיקבע מתי תסתיים המלחמה, והדגיש כי כל הסדר לסיומה חייב להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני.

"מישהו שאל אותי אתמול שאלה מעניינת מאוד: 'אם היית צריך לעשות את זה שוב, האם היית תוקף את איראן?' אמרתי שבהחלט כן", סיפר טראמפ לתומכיו. "זה אחד הדברים הגדולים ביותר שעשיתי אי פעם", הוסיף.

הנשיא התייחס גם להשלכות הכלכליות של המלחמה, והעריך כי מחירי הדלק בארצות הברית צפויים לרדת בקרוב באופן משמעותי. טראמפ תיאר את הנטל הכלכלי המוטל כעת על הציבור האמריקני כ"כאב לטווח קצר", שלדבריו יתחלף בהמשך ביתרונות כלכליים ארוכי טווח. "בקרוב מאוד תראו אנשים אומרים: 'מה לעזאזל קרה למחירי הדלק? הוא כל כך זול'", אמר.

בהתייחסו לשאלה מתי תסתיים המערכה הצבאית, הדגיש טראמפ כי ההחלטה נתונה בידיו, וחזר על כך שמניעת נשק גרעיני מאיראן נותרה המטרה המרכזית מבחינתו.

"מישהו שאל אותי קודם: 'מתי תסתיים המלחמה באיראן?' אמרתי: 'מתי שאני ארצה שהיא תסתיים'. זה יקרה מהר מאוד, אבל אנחנו חייבים לוודא שהיא תסתיים בצורה הנכונה, עם התחייבות מוחלטת וחד-משמעית שהם לעולם לא יחזיקו בנשק גרעיני. המדינה מספר אחת בעולם במימון טרור. לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני".