נתניהו וסמוטריץ' בכינוס חירום ללא קרדיט

ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', קיימו היום (שלישי) כינוס חירום בהשתתפות עשרות ראשי רשויות, במטרה להגביר את שיעור ההצבעה במחנה הימין בשעות האחרונות של הבחירות לכנסת ה-26.

במהלך הכינוס הזהירו השניים מפני האפשרות שמחנה הימין יפסיד בבחירות, וקראו לראשי הרשויות להפעיל את מערכי השטח כדי להביא מצביעים נוספים לקלפיות.

נתניהו תקף את יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, והזהיר מפני הצבעה למפלגתו. "צריך להעיר את האנשים, להוציא אותם מהבתים להצביע, שלא יצביעו חלילה לליברמן. זה לא ימין, זה פייק ימין", אמר נתניהו.

ראש הממשלה הוסיף: "אנחנו יכולים לנצח בתנאי שנוציא את האנשים להצביע. אתם צריכים להוציא את הימין האמיתי להצביע. בלי ליברמן. אם הוא לא עובר את אחוז החסימה המנדטים עוברים אלינו".

סמוטריץ' פנה במיוחד לראשי הרשויות ביהודה ושומרון, וביקש מהם להפנות פעילים למבצעי המרצת ההצבעה בערים. "ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, תשאירו כיתות כוננות ביישובים, כולם יורדים לערים, מתחברים לנקודות הכינוס של ישראל גנץ והמטה המשותף של הליכוד והציונות הדתית, ועוברים בית בית", אמר.

הוא הזהיר מפני שיעורי ההצבעה הגבוהים בקרב מצביעי השמאל והחברה הערבית, וקרא להימנע מהצבעה למפלגות שלדבריו אינן צפויות לעבור את אחוז החסימה.

"שיעורי ההצבעה מאוד גבוהים, גם בשמאל וגם ביישובים הערבים. כמו שראש הממשלה אמר, אנחנו עלולים להפסיד, תוציאו את האנשים להצביע. תסבירו גם למה לא להצביע לוינטר ולאחרים כי הם לא עוברים את אחוז החסימה בגלל שיעורי ההצבעה הגבוהים. זה חסר סיכוי", אמר.

כינוס החירום התקיים על רקע נתוני הצבעה חריגים שפרסמה ועדת הבחירות המרכזית. על פי הנתונים, עד השעה 16:00 הצביעו 55.7% מבעלי זכות הבחירה, שהם 4,085,075 מצביעים.

מדובר בשיעור ההצבעה הגבוה ביותר שנרשם בשעה זו מאז החלה ועדת הבחירות במדידה בשנת 1973. בבחירות לכנסת ה-25, שנערכו בשנת 2022, עמד שיעור ההצבעה בשעה המקבילה על 47.5% בלבד - פער של 8.2 נקודות אחוז.

בסך הכול רשומים בבחירות הנוכחיות 7,331,981 בעלי זכות בחירה, וההצבעה מתקיימת ביותר מ-12 אלף קלפיות ברחבי הארץ. מרבית הקלפיות ייסגרו בשעה 22:00, אז צפויים להתפרסם גם מדגמי הטלוויזיה הראשונים.

אחד ממוקדי המאמץ של נתניהו וסמוטריץ' הוא המאבק על קולותיהם של מצביעים השוקלים לתמוך ברשימות קטנות, ובראשן מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר.

אחוז החסימה בבחירות עומד על 3.25% מהקולות הכשרים. מפלגה שלא תגיע לרף הזה לא תשתתף בחלוקת 120 המושבים בכנסת, גם אם תקבל עשרות אלפי קולות.

ככל שמספר הקולות הכשרים עולה, גדל גם מספר הקולות הנדרש כדי לעבור את אחוז החסימה. לכן שיעור ההצבעה הגבוה מעצים את החשש של המפלגות הגדולות מפני אובדן קולות לרשימות קטנות.

ישראל גנץ מספר על המאמצים של הרגע האחרון

הכינוס משתלב במבצע השטח שמוביל מטה "ימין מנצח", המשותף לליכוד ולציונות הדתית.

מוקדם יותר סיפר יו"ר המטה, ישראל גנץ, בריאיון לערוץ 7 כי כ-4,500 מתנדבים פועלים במעוזי הימין ברחבי הארץ כדי להביא מצביעים לקלפיות.

גנץ תיאר מערך הכולל מאות קבוצות ועשרות אוטובוסים, והצהיר כי מטרת המטה היא להביא עשרות אלפי מצביעים נוספים בשעות שנותרו עד לסגירת הקלפיות.

"זה קרב, זה קרב. הערבים יוצאים להצביע במספרים גדולים, אנחנו נוציא את מצביעי הימין, נילחם וננצח", אמר גנץ.

במטה מתמקדים כעת בשעות האחרונות של יום הבחירות, בניסיון לתרגם את פעילות המתנדבים להגדלת שיעור ההצבעה במחנה הימין.