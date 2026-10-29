יו"ר מפלגת נעם לישראל, אבי מעוז, שיגר מכתב לפעילי המפלגה לאחר שהמפלגה לא עברה את אחוז החסימה בבחירות לכנסת, והודה כי התוצאות היו רחוקות מהתחזיות ומהציפיות שהציגו ראשי המפלגה במהלך מערכת הבחירות.

"כמו כולכם גם אנחנו, הנהלת מפלגת נעם, קמנו הבוקר לנתוני האמת והופתענו מאוד למראה תוצאות האמת אל מול התחזיות שהצגנו והציפיות שפיתחנו לאורן", כתב מעוז.

הוא הוסיף כי הנהלת המפלגה בוחנת את הסיבות לכישלון: "עדיין אין לנו תשובות לכל השאלות הנכונות שאתם שואלים אותנו ואנחנו נמצאים כעת בחשיבה מעמיקה כדי להבין מה והיכן היו הטעויות שלנו".

מעוז טען כי למרות התוצאה, הנחות היסוד שהובילו את המפלגה להתמודד בבחירות הוכחו כנכונות. לדבריו, הציבור הישראלי מעוניין במסרים של זהות יהודית וחינוך למסורת ישראל, כפי שבא לידי ביטוי בשינויים בקמפיינים של ש"ס, הציונות הדתית והליכוד.

עוד טען כי תוצאות הבחירות הוכיחו שקיים ציבור משמעותי של מאוכזבי מפלגות גוש הימין. הוא ציין כי הגוש איבד כעשרה מנדטים בהשוואה לבחירות הקודמות, אך הודה כי מפלגתו לא הצליחה לגייס את המצביעים המאוכזבים.

"לצערנו לא הצלחנו להביא את המאוכזבים הללו להצביע לנו ולסייע לגוש הימין, בין היתר בשל הקמפיין האגרסיבי שנוהל נגדינו", כתב.

בהתייחסו לטענות שנשמעו במהלך מערכת הבחירות כי התמודדותה של נעם עלולה לפגוע בגוש הימין, טען מעוז כי ממילא לא הייתה לגוש אפשרות להגיע ל-61 מנדטים. לדבריו, התחזקות המפלגות הערביות והיעדר הכרעה בין הגושים מלמדים כי "הימין נמצא במשבר עמוק, הרבה מעבר לארבעת המנדטים שציפינו להביא".

מעוז התייחס גם לסקרים שהציגה המפלגה במהלך הקמפיין, אשר חזו לה תמיכה מספקת לכניסה לכנסת. לדבריו, הסקרים שיקפו את התמיכה שבה נתקלו אנשי המפלגה במפגשיהם עם הציבור, והוא עדיין סבור שהיו אמינים בזמן שנערכו.

עם זאת, הודה כי המפלגה לא הצליחה להפוך את האהדה לתמיכה בקלפי. "לא הצלחנו לתרגם את אהדת הקהל למסרים של נעם לישראל - לכדי הצבעה בפועל. אנשים תמכו בנו אבל לא הצביעו לנו - זו עובדה".

בהמשך המכתב התייחס מעוז לאפשרות שהנהגת המפלגה שגתה בהערכת הנתונים שעמדו לרשותה. "אנחנו יודעים שאנחנו אנשי אמת ושכל מה שאמרנו לעצמינו ולציבור הרחב הוא אמת. יתכן שטעינו. יתכן שנתנו משקל יתר לנתונים מסויימים על פני נתונים אחרים ואת כל זה אנחנו עכשיו מתחקרים ומנסים להבין".

הוא הבהיר כי בשלב זה אין בידי ההנהגה הסברים מספקים לכישלון, והבטיח לעדכן את הפעילים לאחר השלמת הבדיקה.

לצד הדברים, ביקש מעוז לעודד את הפעילים ולהדגיש את הישגי המפלגה בהעלאת סוגיית הזהות היהודית לסדר היום הציבורי. "אני פונה אליכם מכל ליבי, הרימו ראש, זקפו את קומתכם, הצלחנו בענק להעלות לתודעה את סוגיית הזהות היהודית של מדינת ישראל!"

מעוז הזהיר מפני השלכות התחזקות המפלגות הערביות בבחירות. "עם ישראל התעורר הבוקר מקונספציה עמוקה - יש פה מאבק על זהותה של המדינה: יהודית או כל אזרחיה. נהירת הערבים היא נורה אדומה בוהקת לכולנו".

לסיום הבטיח כי המפלגה תערוך חשבון נפש ותמשיך לפעול לקידום מטרותיה. "אנחנו נעמיק בחשבון הנפש שלנו, בבדק הבית שלנו, נתקן את כל מה שדרוש תיקון ועל בסיס ההתקדמות העצומה שהתקדמנו כעת נביא את היכולת של נעם לישראל לגדול ולהביא את השינוי שאליו מייחלים רבבות עמך בית ישראל".