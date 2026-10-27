דאגה במטות המפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה, שעות ספורות לפני סגירת הקלפיות בבחירות לכנסת ה-26, בעקבות נתונים המצביעים על ירידה בשיעורי ההצבעה בריכוזים החרדיים המרכזיים בהשוואה לשעות המקבילות במערכות בחירות קודמות.

בין הערים שבהן נרשמת, לפי נתוני המטות, השתתפות נמוכה יחסית נמצאות בני ברק, אלעד, ביתר עילית, מודיעין עילית וירושלים.

החשש במפלגות החרדיות מתעצם לנוכח שיעור ההצבעה הארצי הגבוה במיוחד. על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 16:00 הצביעו 55.7% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 47.5% בשעה המקבילה בבחירות לכנסת ה-25.

מדובר בעלייה של 8.2 נקודות אחוז ובשיעור ההצבעה הגבוה ביותר שנמדד בשעה זו מזה עשרות שנים.

במקביל, על פי הנתונים שנמסרו, שיעור ההצבעה בקרב משרתי צה"ל הגיע ל-48% נכון לשעה 13:00, ובמטות החרדיים עוקבים בדאגה גם אחר הדיווחים על השתתפות ערה בחברה הערבית.

העלייה בשיעור ההצבעה הארצי מעוררת חשש במפלגות החרדיות מפני שחיקה בכוחן היחסי בכנסת הבאה. ככל שמספר הקולות הכשרים גדל, כך נדרשים יותר קולות כדי לזכות במנדט, ולכן גם שמירה על מספר מצביעים דומה לבחירות הקודמות אינה מבטיחה שמירה על אותו מספר מושבים.

בעקבות הנתונים, הוכרז במטות המרכזיים של ש"ס ויהדות התורה על נוהל חירום להמרצת ההצבעה בשעות שנותרו עד לסגירת הקלפיות.

במסגרת המבצע הופעלו מערכי טלפנים הפונים למצביעים שטרם הגיעו לקלפי, לצד כרוזים וצוותים רגליים העוברים בריכוזים החרדיים ומעודדים את התושבים לצאת ולהצביע.

המטרה היא להגדיל את שיעור ההשתתפות במעוזי המפלגות החרדיות ולצמצם ככל האפשר את הפער מול העלייה החדה בהצבעה הארצית.

הקלפיות צפויות להיסגר בשעה 22:00, ובמטות ש"ס ויהדות התורה מתמקדים כעת במיצוי שעות ההצבעה האחרונות.