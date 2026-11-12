ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד הצהיר הערב (חמישי) בוועידת יש עתיד הרביעית כי הוא נחוש להביא להקמת ממשלה חדשה, גם אם הדבר יחייב פשרות כואבות וויתור על חלק מההבטחות שהעניקו מפלגות גוש האופוזיציה לבוחריהן.

"ממשלה תקום. יכול להיות שזה ייקח זמן. יכול להיות שעד שזה יקרה כולנו נעבור רכבת הרים של חרדות ופחדים, אבל תקום ממשלה טובה, ערכית, ראויה לעם ישראל", אמר לפיד.

לדבריו, כישלון בהקמת הממשלה יהיה בלתי נסלח: "זה יהיה טירוף אם היא לא תקום. מפני שזה יהיה חוסר אחריות לאומי בלתי נסלח אם היא לא תקום".

לפיד הבהיר כי הוא מודע למחירים הפוליטיים שיידרשו בדרך להקמת הקואליציה, וכי לא ניתן יהיה לממש את כל ההבטחות שניתנו לציבור: "האמת הבסיסית של כל מי שעוסק בניהול מדינות אומרת: אין ממשלות מושלמות. אין הסכמים קואליציוניים מושלמים. אין בכלל בחיים שום דבר שהוא מושלם".

"אנחנו נעשה פשרות. אי אפשר להקים ממשלה בלי פשרות כואבות. אנחנו לא נצליח כנראה ליישם את כל המטרות שלנו ולמלא את כל ההבטחות שלנו בששת החודשים הקרובים - אבל ממשלה תקום", הוסיף.

בהמשך דבריו הפתיע לפיד כשבחר להעניק קרדיט דווקא ליריבו הפוליטי, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והציג אותו כמי שממנו למד כיצד יש לפעול בדרך להקמת קואליציה.

"אתם יודעים מה, אני אתן קרדיט. זה שיעור שלמדתי מבנימין נתניהו: קודם כל מקימים ממשלה. אחר כך הולכים לתקן ולשפר ולהרחיב אותה. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו".

לפיד קרא לשותפיו הפוליטיים לגלות סבלנות ונחישות במשא ומתן הקואליציוני, והדגיש כי היחסים בין מפלגות הגוש טובים מכפי שנדמה בציבור: "כולנו נדרשים למיקוד במטרה ועצבים חזקים. הבשורות הטובות הן - אנחנו ממוקדים במטרה ויש לנו עצבים חזקים, והקשרים בתוך הגוש הרבה יותר טובים ממה שכולם חושבים. ממשלה תקום".

בחלק השני של דבריו התייחס לפיד לשותפות הפוליטית עם נפתלי בנט ולהקמת המסגרת המשותפת "ביחד", והבהיר כי הוא עומד מאחורי המהלך ללא הסתייגויות: "אם יש דבר אחד שאני לגמרי שלם איתו, זו החבירה לבנט וההקמה של 'ביחד'. אני שלם עם זה ערכית, אני שלם עם זה פוליטית. אלו שתי מפלגות, אבל הן סיעה אחת, ואנחנו מתואמים עד הקצה".

לפיד שיבח את האנשים שהצטרפו לבנט ואת הקרבה בין תפיסות העולם של שתי המפלגות: "בנט הביא איתו - הפעם - קבוצה נהדרת של אנשים ראויים וערכיים ומוכשרים, עם ראיית עולם דומה מאוד לשלנו. אנחנו נמשיך יחד, כסיעה אחת, לעבוד בכנסת, ואנחנו נעשה הכל כדי להקים יחד ממשלה".

לסיום הדגיש את מחויבותו האישית והפוליטית לשותפות עם בנט: "בנט הוא חבר, והוא שותף, והוא מבין כמונו את הברירות הגורליות שעומדות היום בפני מדינת ישראל. אנחנו נמשיך יחד, כסיעה אחת, לעבוד בכנסת, ואנחנו נעשה הכל כדי להקים יחד ממשלה".