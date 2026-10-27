מחלוקת בין המפלגות סביב הדרישה להאריך את שעות ההצבעה בבחירות לכנסת ה-26.

לאחר שהליכוד פנה היום (שלישי) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בבקשה להאריך את פעילות הקלפיות מעבר לשעה 22:00, הודיעו ש"ס ועוצמה יהודית כי הן מצטרפות לדרישה. מנגד, מפלגת ישר הביעה התנגדות חריפה למהלך.

הבקשה המקורית הוגשה מטעם הליכוד באמצעות עו"ד אילן בומבך, בעקבות דיווחים על עומסים חריגים ותורים ארוכים בקלפיות ברחבי הארץ המעוררים חשש כי אזרחים לא יספיקו להצביע עד לשעת הסגירה המתוכננת.

במכתב נטען כי "במהלך יום הבחירות מתקבלים דיווחים על עומס גדול וחריג בהיקפו, המתואר כחסר תקדים, ותורים ארוכים בקלפיות ברחבי הארץ, הגורמים להמתנה ממושכת ומעוררים חשש ממשי כי אזרחים רבים לא יספיקו לממש את זכותם להצביע עד לשעת סגירת הקלפיות".

בליכוד טוענים כי ככל שמתקרבת שעת סגירת הקלפיות, עלולים בוחרים להימנע מלצאת מבתיהם בשל החשש שלא יספיקו להצביע.

לטענת המפלגה, גם מזג האוויר הגשום מקשה על הגעת מצביעים לקלפיות ועלול להוביל לירידה בהשתתפות בשעות האחרונות של יום הבחירות.

במכתב מוסבר כי הארכת שעות ההצבעה תאפשר לפזר את הגעת המצביעים על פני זמן ממושך יותר, להפחית את העומסים ולקצר את זמני ההמתנה.

"אין להשלים עם מצב שבו אזרחים יוותרו על זכותם החוקתית לבחור רק משום שהם סבורים שלא יספיקו להגיע לקלפי ולהצביע", נכתב בפנייה.

עוד הדגיש עו"ד בומבך כי "כל קול שלא ניתן בשל חשש מאי-הספקת ההצבעה הוא קול שלא ניתן יהיה להשיב לאחר סגירת הקלפיות".

בסיום המכתב התבקש השופט סולברג להורות בדחיפות על הארכת שעות ההצבעה בכל הארץ ולפרסם החלטה מיידית לציבור.

גם מפלגת עוצמה יהודית הודיעה על תמיכתה בהארכת שעות ההצבעה. בהודעת המפלגה נמסר: "מפלגת עוצמה יהודית מצטרפת לבקשת הליכוד להאריך את שעת סיום ההצבעה אחרי השעה 22:00, לאור העומסים וזמני ההמתנה החריגים בקלפיות".

בהמשך הצטרפה תנועת ש"ס לבקשה, וקראה להאריך את ההצבעה בשעה נוספת. "בשל עומסים חריגים שנרשמו בקלפיות, ש"ס מצטרפת לדרישת הליכוד להאריך את זמן ההצבעה בשעה", נמסר מהמפלגה. בש"ס הסבירו כי מטרת הבקשה היא למנוע מצב שבו אזרחים הממתינים בתור לא יוכלו להצביע.

מנגד, מפלגת ישר הודיעה כי היא מתנגדת לבקשת הליכוד, וטענה כי לא אירע דבר המצדיק שינוי בשעות ההצבעה שנקבעו מראש. "לא התרחש כל אירוע חריג המצדיק את אישור הבקשה, שנועדה לייצר תשתית לטענות נגד טוהר הבחירות", נמסר מהמפלגה.

העימות סביב שעות ההצבעה מתרחש על רקע נתוני השתתפות גבוהים במיוחד. על פי ועדת הבחירות המרכזית, עד השעה 16:00 הצביעו 55.7% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 47.5% בשעה המקבילה בבחירות הקודמות.

מדובר בעלייה של 8.2 נקודות אחוז, ובשיעור ההצבעה הגבוה ביותר שנמדד בשעה זו מאז החלה ועדת הבחירות במדידה.