דברי הנשיא לנציגי מפלגת ישר דוברות

סיעת ישר הגיעה הערב (חמישי) לבית הנשיא והמליצה לנשיא המדינה יצחק הרצוג להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על יו"ר המפלגה, גדי איזנקוט.

במהלך ההתייעצויות התייחס הרצוג למתיחות הפוליטית ולסוגיית הסיוע האמריקאי לישראל, והדגיש את הצורך בהקמת ממשלה ללא בחירות חוזרות.

משלחת סיעת ישר כללה את ח"כ אורית פרקש הכהן, שאול מרידור, ישראל זרי, יורם כהן וענבר הרוש גיטי.

במהלך הפגישה שאל הנשיא את נציגי הסיעה כיצד הם מעריכים את יכולתם להרכיב ממשלה. יורם כהן השיב כי המהלך הראשון יתבצע בכנסת, בתיאום עם השותפים הפוליטיים של המפלגה.

"המהלך הראשון הוא בכנסת יחד עם שותפינו. אנחנו מתואמים איתם ומקווים שלא יהיו הפתעות - אם יהיו, יהיו לטובה", אמר.

לדבריו, בכוונת הסיעה לקדם תחילה מהלכים פרלמנטריים: "אנחנו רוצים לעשות מהלכים של החלפת יו"ר הכנסת, העברת מספר חוקים וגם לעשות סדר בנושא הוועדה המסדרת".

כהן הוסיף כי "במקביל, ברגע שגדי יקבל מהנשיא את המנדט, אנחנו נשב קודם כול עם המפלגות האחרות ששותפות לרוב הגדול של העמדות שלנו בנושאים שעלו ועמדו על הפרק".

בתגובה לדברים שאמר בהמשך כהן, התייחס הרצוג לשיח הציבורי המתוח וקרא למערכת הפוליטית לגלות איפוק. "הרטוריקה של מאבק ברחובות - אני מציע לכולם לרסן אותה. הדמוקרטיה הישראלית תפקדה בצורה מרשימה", אמר הנשיא.

"אני לא אומר שאין אתגרים, איומים, בעיות - אבל אני גם רוצה לומר שיש הרבה התראות של איומים ואני סומך לחלוטין על היועמ"שית וסומך לחלוטין על ראש השב"כ", אמר הרצוג והוסיף: "אם אנחנו רוצים לשנות שיח - זה לא לפסול עובדי מדינה גם אם דעתם שונה".

בהמשך התייחסה ח"כ אורית פרקש הכהן לאפשרות של הקמת ממשלת אחדות עם הליכוד, והבהירה את התנגדותה לשותפות עם נתניהו. "אחדות היא לא סיסמה, עם נתניהו זה לא אחדות", אמרה.

לקראת סיום ההתייעצות העלה הרצוג את סוגיית הסיוע הביטחוני האמריקאי לישראל, והביע דאגה מההתפתחויות בנושא. "נושא הסיוע האמריקאי מאוד מדאיג אותי, וגם עליי זה נפל כרעם ביום בהיר", אמר הנשיא.

הרצוג הזכיר כי לישראל יש מזכר הבנות עם ארצות הברית (MOU), שאמור להימשך עד שנת 2028, והדגיש את חשיבות השמירה על הסיוע.

לדבריו, מדובר באחד היעדים המרכזיים העומדים בפני המדינה, ולכן יש חשיבות להקמת ממשלה בהקדם ולהימנעות מסבב בחירות נוסף: "זה אחד היעדים הגדולים ולכן צריך להקים ממשלה ולא ללכת לבחירות חוזרות".