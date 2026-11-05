דרעי מתייחס לתוצאות הבחירות דוברות

יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, התייחס היום (חמישי) לכישלון מפלגתו בבחירות לכנסת ה-26, שבהן ירדה מ-11 מנדטים לשישה בלבד.

בפתח ישיבת סיעה מיוחדת בבית ש"ס, שנפתחה באמירת "מזמור לתודה" בהשתתפות חברי הכנסת ונציגי התנועה מרחבי הארץ, טען דרעי כי למרות התוצאה הקשה, המפלגה הצליחה לשרוד מתקפות חסרות תקדים ולשמור על אחדותה.

"אנחנו חייבים להודות לקב"ה על הרעה ועל הטובה, גם כשאיננו מבינים את חשבונותיו", פתח דרעי את דבריו. "ברוך השם, 300 אלף איש אמרו כן לקריאת מועצת חכמי התורה ולא התפתו למסע ההסתה המטורף נגדנו בשלוש השנים האחרונות, מבית ומחוץ".

דרעי טען כי לאורך שנותיו הרבות בפוליטיקה לא נתקל במתקפה דומה לזו שהתמודדה איתה ש"ס בשנים האחרונות.

"אני כבר עשרות שנים במערכות הללו, מעולם לא היה כדבר הזה. בשעת מלחמה ניצלו את השקט והאחריות שגילינו כדי לפגוע בתנועה ובראשיה. ניסו אפילו לפצל את ההנהגה הרוחנית שלנו", אמר.

לדבריו, גם גורמים מקצועיים העריכו כי המפלגה תתקשה לשרוד את המתקפות נגדה: "מומחים אמרו לי שאינם מאמינים שאפשר היה לשרוד מערכה כזאת. זה ממש נס, ועל כך צריך להודות לקב"ה".

בהמשך הדגיש כי למרות הירידה בכוחה האלקטורלי של ש"ס, הצליחה התנועה לשמור על אחדות פנימית: "לא רק ששרדנו, אלא ששמרנו על דבר שכמעט לא קיים באף מפלגה אחרת: הנהגה רוחנית אחת, הנהגה פוליטית אחת, סיעה אחת בכנסת וכל הנציגים ברשויות המקומיות מאוחדים. זה לא מובן מאליו. על כל זה אמרנו מזמור לתודה".

לאחר מכן פנה דרעי להודות למועצת חכמי התורה ולפעילי ש"ס ברחבי הארץ על פעילותם במהלך מערכת הבחירות.

"אני רוצה להודות מעומק הלב למועצת חכמי התורה, ולאלפי הפעילים והפעילות בכל רחבי הארץ, שעבדו במסירות נפש למען התנועה", אמר. "התוצאה שהגענו אליה - היא בסיעתא דשמיא ובזכות העבודה והמסירות שלהם. הם לא עבדו לחינם, בעז"ה נדע להצדיק את האמון שניתן בנו".

דרעי התייחס גם לביקורת על התוצאה הקשה בבחירות ודחה את הטענות שלפיהן ש"ס התרסקה. "היו מי שניסו לחסל את התנועה מיהרו לחגוג את 'התרסקותה', אבל 300 אלף קולות הם לא התרסקות", אמר.

הוא הזכיר כי לאורך השנים ידעה המפלגה עליות ומורדות, אך הצליחה להתגבר על משברים ולהמשיך בפעילותה: "ידענו עליות ומורדות. ש"ס היא תנועה של רעיון ודרך, התחלנו ב-4 מנדטים, הגענו ל-17, ירדנו ועלינו. עברנו משברים קשים, איבדנו את מנהיגנו מרן רבנו עובדיה יוסף, והתמודדנו עם תנועות שהתחרו בנו".

"ב"ה שרדנו את הכול, בזמן שמפלגות אחרות קמו ונעלמו", הוסיף.

לצד הדברים, דרעי הבהיר כי בכוונתו לערוך חשבון נפש בעקבות תוצאות הבחירות ולהפיק לקחים מהכישלון. "זה זמן לחשבון נפש נוקב ולהפקת לקחים, ונעשה את זה בצורה מעמיקה. מצפה לכולנו עבודה קשה. זו ירידה לצורך עלייה", אמר.

בסיום דבריו הציג את תוכניתו לחיזוק התנועה בתקופה הקרובה, והודיע כי בכוונתו להגביר את נוכחותו בשטח ולפגוש את פעילי ש"ס ברחבי הארץ. "נחרוש את הארץ לאורכה ולרוחבה. אני מתכונן לרדת לשטח פעמיים שלוש בשבוע, לקיים סיורים וישיבות עבודה ולחזק את התנועה", סיכם דרעי.