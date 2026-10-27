דרעי בשיחה בקול חי ללא קרדיט

יו"ר ש"ס אריה דרעי היה נסער היום (שלישי) במהלך ריאיון ברדיו קול חי, ומתח ביקורת על המגיש בעקבות השאלות שהפנה אליו.

במהלך השיחה פנה דרעי למגיש, שאותו כינה "רבי משה", והביע מורת רוח מסגנון הריאיון. "רבי משה, אני מכיר אותך אחרת. איפה אתה מדבר איתי כמו איזה מראיין, כמו איזה עמית סגל עם כל הכבוד?", אמר דרעי.

בהמשך, כשהוא נסער, אמר: "אל תצחק, אני בוכה, אני ממש" והבהיר כי פעילותו הציבורית אינה נובעת מרצון אישי להמשיך בתפקידו.

"אני לא עושה את זה בשבילי, תאמינו לי שאני לא צריך את זה. אני הייתי משקיע כל מה שיש לי כדי שיעזבו אותי. אני כבר לא אדם צעיר, אבל אי אפשר ככה", אמר.

דרעי המשיך והביע דאגה לעתיד הילדים ולמצבו של הציבור: "מה אתם רוצים לראות? איך נגדל את הילדים? אני דואג לכם, אני דואג לכל עם ישראל".

לקראת סיום דבריו מתח ביקורת על מה שתיאר כאדישות לנוכח המצב, ושאל: "ככה אנחנו רוצים לקבל פני משיח צדקנו? מה זאת האדישות הזו?"

בסיום התנצל על סערת הרגשות ואמר: "מחילה שהתרגשתי".