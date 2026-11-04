כינוס מועצת חכמי התורה, שנועד להתקיים היום (רביעי) על רקע הדיווחים על כוונת יו"ר המפלגה אריה דרעי לפרוש מתפקידו, בוטל ברגע האחרון.

על פי דיווח של העיתונאי החרדי ישי כהן, דרעי עצמו פעל לסיכול הישיבה כשעה וחצי בלבד לפני תחילתה.

לפי הדיווח, הישיבה נקבעה בעקבות שיחה שהתקיימה בין הרב יצחק יוסף לזקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה. השניים סיכמו על כינוס המועצה, ונקבעו מועד ומיקום לקיומה.

כל חברי מועצת חכמי התורה אישרו את השתתפותם בישיבה. גם הרב אברהם סאלים, השוהה בחו"ל, אישר כי ישתתף בדיון באמצעות הטלפון.

על פי כהן, דרעי קיבל הודעה על קיום הישיבה, שתואמה ללא מעורבותו, ואף אישר תחילה את השתתפותו. אלא שכשעה וחצי לפני המועד שנקבע לכינוס, פעל דרעי, על פי הדיווח, לביטול הישיבה.

כהן טען כי מדובר בהוכחה נוספת למידת השליטה של דרעי במפלגה, וציין כי בקרב חברים במועצת חכמי התורה נשמעת ביקורת חריפה מאוד על ביטול הכינוס.

ההתפתחות מגיעה לאחר שמוקדם יותר היום פורסם כי דרעי ביקש לפרוש מתפקידו כיו"ר ש"ס, וכי מועצת חכמי התורה צפויה להתכנס כדי לדון בעתידו הפוליטי.

על פי הדיווחים, בפני חברי המועצה היו אמורות לעמוד שלוש אפשרויות: פרישה מוחלטת של דרעי מהחיים הפוליטיים ומהנהגת המפלגה, פרישה מהכנסת בלבד תוך המשך כהונתו כיו"ר ש"ס, או הישארותו בשני התפקידים ללא שינוי.

במקרה שהרבנים היו מחליטים לקבל את בקשת הפרישה מראשות המפלגה, הם היו צפויים לדון גם בזהות מי שימלא את מקומו.

הדיווחים על אפשרות פרישתו של דרעי מגיעים ימים ספורים לאחר המפלה הקשה שספגה ש"ס בבחירות לכנסת ה-26, שבהן צנחה מ-11 מנדטים לשישה בלבד.

תוצאות הבחירות עוררו משבר פנימי בתנועה, ובקרב גורמים במפלגה נשמעת ביקורת חריפה על הנהגתו של דרעי ועל אחריותו לתוצאה.

לצד הקריאות להחלפת ההנהגה, גורמים בש"ס הביעו חשש כי הודעת פרישה אפשרית מצד דרעי אינה משקפת כוונה אמיתית לעזוב, אלא ניסיון להביא את מועצת חכמי התורה לדחות את בקשתו ובכך לחזק את מעמדו.

אותם גורמים השוו את האפשרות הזו לאירועי שנת 2014, אז, בעקבות פרסום קלטת שבה נשמע הרב עובדיה יוסף זצ"ל מותח ביקורת חריפה על דרעי, הודיע יו"ר ש"ס על התפטרותו ושיגר מכתבי פרידה. בהמשך הגיעו רבנים לביתו, ההתפטרות נדחתה ודרעי נותר בהנהגת המפלגה.

בקרב פעילים בש"ס נשמעת כעת דרישה כי מי שהוביל את המפלגה לתוצאה הקשה בבחירות יישא באחריות ויפנה את מקומו, ולא יסתמך על האפשרות שהביקורת הציבורית תדעך בהמשך.

בתוך כך, ש"ס פרסמה הודעה רשמית שבה הכחישה את הדיווחים על התפטרותו של דרעי. "הפרסומים היום בתקשורת, שלפיהם יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי הודיע במכתב למועצת חכמי התורה על התפטרותו מהכנסת ומראשות התנועה - אינם נכונים", נמסר מטעם המפלגה.