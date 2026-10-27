זום חירום עם בצלאל סמוטריץ

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', קיים הערב (שלישי) כינוס חירום בזום, בניסיון להמריץ את תומכי מחנה הימין לצאת ולהצביע בשעות האחרונות של הבחירות לכנסת ה-26.

הכינוס נערך בשעה 19:30, על רקע החשש במפלגות הימין מהשפעת שיעורי ההצבעה הגבוהים על תוצאות הבחירות והרכב הממשלה הבאה.

בהזמנה שהופצה לקראת הכינוס נכתב: "מחנה הימין: חייבים להציל את הימין ולעצור את ההשתלטות של תומכי הטרור על ישראל".

עוד נכתב בהודעה: "כנסו בשעה 19:30, לכינוס חירום עם השר בצלאל סמוטריץ' על איך לנצח עד סגירת הקלפיות! כולם עוצרים הכל ונכנסים לזום".

מארגני הכינוס הבהירו מראש כי ההשתתפות פתוחה לכלל הציבור, וקראו לתומכים להצטרף תחת המסר: "לא מוותרים - מצילים את הימין!".

הכינוס התקיים על רקע שיעורי ההצבעה הגבוהים שנרשמו לאורך היום. על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, נכון לשעה 18:00 הצביעו 66.7% מבעלי זכות הבחירה, לעומת 57.7% בשעה המקבילה בבחירות הקודמות.

במטות מפלגות הימין הגבירו את מאמצי ההמרצה לקראת סגירת הקלפיות בשעה 22:00, במטרה להביא מצביעים נוספים ולחזק את כוחו של המחנה בכנסת הבאה.