חבר כנסת מהרשימה המשותפת קיבל מאות אלפי שקלים במזומן, במסגרת פרשה המעוררת חשד לשוחד ולהלבנת הון, כך דווח היום (ראשון) ב-i24NEWS.

עם זאת, בשלב זה אין ראיות לכך שהכסף שימש לקניית קולות בבחירות לכנסת ה-26, ואין ראיה לכך שמקורו בקטאר.

לפי הדיווח, גם בתוך שירות הביטחון הכללי קיימת מחלוקת בנוגע לחומרת האירוע. בין ראש השב"כ לבין בכירים אחרים בארגון ישנם חילוקי דעות באשר למשמעות הממצאים ולמידת החומרה שיש לייחס להם.

תוצאות הבחירות הרשמיות צפויות להתפרסם במהלך השבוע, ובמקביל תימשך החקירה. על פי הדיווח, ההערכה היא שהחקירה תארך זמן רב, וכי אין בממצאים הידועים בשלב זה כדי להשפיע על פרסום תוצאות הבחירות.

הדיווח מגיע על רקע שתי פרשות נפרדות הנוגעות לחשדות להשפעה פסולה על הבחירות האחרונות.

הפרשה הראשונה נוגעת לחשדות לשוחד בחירות בחברה הבדואית בנגב, הקשורים לפעילים המזוהים עם מפלגת רע"ם. במסגרת החשדות עלו טענות לחלוקת כרטיסי דלק וטובות הנאה שנועדו לכאורה להשפיע על אופן הצבעתם של אזרחים.

הפרשה השנייה נוגעת לחשד להשפעה זרה על מערכת הבחירות, שנחקר בשירות הביטחון הכללי. ביום חמישי האחרון פנה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, לראש השב"כ דוד זיני, בעקבות מידע מודיעיני על חשד למימון זר שנועד להשפיע באופן פסול על הבחירות, וביקש ממנו לפעול לבירור החשדות.

בתחילה התמקדו הדיווחים בחשד להעברת כספים מקטאר לגורמים שפעלו להגברת שיעור ההצבעה בחברה הערבית. בהמשך פורסם כי בשב"כ בודקים גם מעורבות אפשרית של מדינות נוספות, וכי המוסד מסייע בחקירה בהיבטים הנוגעים לפעילותן של מדינות זרות.

לפי הדיווחים, המידע הראשוני הגיע לשב"כ עוד לפני הבחירות, והחקירה נפתחה באופן סמוי בליווי היועצת המשפטית לממשלה. בשלב מאוחר יותר, עם התגבשות המידע המודיעיני, עודכנו גם ראש הממשלה ויו"ר ועדת הבחירות.

בשב"כ הדגישו כי המידע שהוביל לחקירה נאסף במסגרת פעילותו העצמאית של השירות לאיתור השפעה זרה, ולא הגיע ממפלגה או מגורם פוליטי. בשירות הבהירו גם כי מדובר בחקירה ממוקדת, שאין בה כדי להטיל דופי בציבור הערבי כולו.

במקביל, קטאר הכחישה את הטענות למעורבות בבחירות בישראל.