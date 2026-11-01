"למנוע בחירות נוספות" | הנשיא הרצוג במסר למנהיגי המפלגות

נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא היום (ראשון) לראשי המפלגות לגלות גמישות ולזנוח את ההצהרות הנחרצות ממערכת הבחירות, לקראת פתיחת ההתייעצויות בבית הנשיא על הרכבת הממשלה הבאה.

בדברים שנשא בטקס האזכרה הממלכתי לחיים ויצמן ז"ל, הודיע הרצוג כי ביום רביעי הקרוב יקבל את תוצאות הבחירות הרשמיות מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ולאחר מכן יחל בהתייעצויות עם נציגי הסיעות.

"בית הנשיא יעמוד פתוח לרווחה לכל הסיעות והמפלגות", הבהיר וקרא לנציגי המפלגות להגיע להתייעצויות בנכונות לפשרות ולבחון אפשרויות שימנעו הליכה לבחירות נוספות.

"כבר אמרתי שאני מקווה שהנציגים יבואו עם ראש פתוח ואני מוסיף היום - עם לב פתוח, לשמוע ולהשמיע רעיונות ולמצוא פתרונות יצירתיים כדי למנוע בחירות נוספות", אמר.

בהמשך התייחס הנשיא להצהרות שהשמיעו ראשי המפלגות במהלך מערכת הבחירות וקרא להם להתאים את עמדותיהם לתוצאות שהתקבלו: "כידוע לכולנו - במהלך מערכת בחירות, באופן טבעי וצפוי - המתמודדים מטפסים על עצים גבוהים. אך הבחירות הסתיימו".

"תוצאות הבחירות הן עובדה קיימת - הן מציאות. וזה הזמן לומר למנהיגים כולם - עצרו את הטיפוס על העצים והתמקמו מול המציאות הזו", הדגיש הרצוג.

הנשיא סיכם בהתייחסות לתפקידו בניסיון לגשר בין המפלגות: "השבוע בבית הנשיא, ננסה להניח סולמות, כדי לאפשר למנהיגים - להתמקם מול המציאות הזו, בצורה שקולה וזהירה".