פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26 הערב (שלישי) עורר תגובות נלהבות בקרב ראשי מפלגות האופוזיציה, שמיהרו להכריז על תבוסה של ראש הממשלה בנימין נתניהו וקראו להקמת ממשלה חלופית.

מנגד, בקואליציה נשמרת לפי שעה שתיקה יחסית, למעט תגובתו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שהזהיר מפני הקמת ממשלה עם המפלגות הערביות.

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, התייחס לתוצאות המדגמים כאל הבעת אי אמון בממשלה הנוכחית. "תוצאות המדגם הראשוניות מצביעות על אי אמון מוחלט בנתניהו וממשלת השבעה באוקטובר, של הרוב הציוני ושל רוב אזרחי ישראל", אמר איזנקוט.

לדבריו, "אם אלו התוצאות הסופיות זהו ניצחון לרוב הממלכתי-ציוני בישראל". איזנקוט הבהיר כי בכוונתו לפעול במהירות להקמת ממשלה חדשה: "אפעל באופן מיידי למימוש הכרעת העם, להחלפת ממשלת נתניהו ולהקמת ממשלת גיוס ציונית, בהקדם האפשרי".

יו"ר יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד, בירך אף הוא על תוצאות המדגמים והציג אותן כתבוסה משמעותית לגוש הקואליציה. "שלא יבלבלו אתכם: גוש נתניהו ספג תבוסה קשה. זו קריסה גמורה והציבור אמר להם לעוף הביתה", אמר לפיד.

יו"ר הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, הכריז כי תוצאות המדגמים מעניקות למחנה האופוזיציה הזדמנות להחלפת השלטון.

"הציבור אמר את דברו, הוא פיטר את ממשלת נתניהו. קיבלנו הזדמנות היסטורית להקים ממשלת שינוי אמיתית בישראל ואנחנו לא מתכוונים לוותר עליה", אמר.

גולן הוסיף כי התוצאה היא גם הישג של הפעילים והמצביעים שליוו את מאבק האופוזיציה בשנים האחרונות: "אנחנו מייצגים כאן ציבור אדיר, שנלחם ברחובות במשך ארבע שנים, שהתפקד למפלגה ויצא לשטח לשכנע. אנחנו הולכים לעשות הכל כדי להבטיח שממשלה כזו תקום".

הוא קרא לשותפיו הפוליטיים לשתף פעולה כדי לאפשר את הקמת הממשלה הבאה: "אנחנו מוכנים לעבוד עם כל השותפים שלנו, לגשר על הפערים ולקחת אחריות. הציבור אמר את דברו. עכשיו תורנו לעשות את העבודה".

גם ח"כ נעמה לזימי ממפלגת הדמוקרטים הציגה את התוצאות כהבעת אי אמון ציבורית בממשלה. "לפי מה שמגיע עד כה, גוש נתניהו איבד קרוב ל-20 מנדטים. הציבור העיף את ממשלת קטאר, ההשתמטות וההפקרה", אמרה לזימי.

לדבריה, "עכשיו הזמן לאומץ פוליטי ומימוש רצון הבוחר - מדינת ישראל ואזרחיה זקוקים לשינוי ותקומה".

מנגד, שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד הזהיר את ראשי מפלגות האופוזיציה מפני ניסיון להקים ממשלה שתישען על המפלגות הערביות.

"אם איזנקוט, ליברמן ובנט ינסו להקים ממשלה עם המפלגות הערביות, זה יהיה סופם הפוליטי בתוך פרק זמן קצר מאוד", אמר זוהר. השר הוסיף: "הציבור לא יסלח ולא ישכח".

התגובות מגיעות לאחר שמדגמי חדשות 12, חדשות 13 וכאן חדשות העניקו לגוש נתניהו 50 מנדטים בלבד, בעוד מדגם ערוץ 14 העניק לגוש הימין 60 מנדטים.

למרות הכרזות הניצחון באופוזיציה, אף אחד מהגושים אינו מגיע בשלב זה לרוב של 61 מנדטים הדרוש להקמת ממשלה. התמונה הפוליטית עשויה להשתנות עם התקדמות ספירת הקולות ופרסום תוצאות האמת.