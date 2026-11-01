המחאה מול ביתו של איזנקוט יוסי זליגר/TPS

עשרות פעילי ימין הגיעו הערב (ראשון) להפגנה סמוך לביתו של יו"ר מפלגת ישר, ח"כ גדי איזנקוט, בהרצליה, במחאה על האפשרות שיקים קואליציה עם מפלגות ערביות.

במהלך ההפגנה נשמעו קריאות קשות נגד איזנקוט, ואחד המוחים אף האשים אותו במותו של בנו, רס"ר (במיל') גל מאיר איזנקוט ז"ל, שנפל בקרב ברצועת עזה.

המפגינים נשאו שלטים נגד שיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות הערביות, שעליהם נכתב בין היתר "לא לממשלת שמאל עם מחבלים" ו"שמאלנים בוגדים סכנה ליהודים".

במהלך ההפגנה תועד אחד המוחים כשהוא משתלח באיזנקוט ומטיח בו האשמות קשות על נפילת בנו במלחמה.

"בעלך בוגד, מכר את הבן שלך, רצח את הבן שלך, רצח אותנו ואת הבן שלך ואת האחיין שלו, בוגד", צעק המפגין לעבר אישתו של איזנקוט. מוחים נוספים הצטרפו לקריאות "בוגד" שנשמעו במקום.

המחאה מתקיימת על רקע המגעים הפוליטיים שלאחר הבחירות לכנסת ה-26, והאפשרות להקמת ממשלה בראשות איזנקוט שתישען על תמיכת מפלגות ערביות.