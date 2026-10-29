שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', דורש לחקור בשב"כ את ראשי המפלגות הערביות בעקבות החשדות להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26 באמצעות העברת כספים מגורמים איסלאמיסטיים.

בהודעה שפרסם הבוקר (חמישי) התייחס סמוטריץ' למידע שנבדק בשירות הביטחון הכללי בנוגע להעברות כספים מגורמים זרים לגופים הפועלים לעידוד הצבעה בחברה הערבית.

"החשד להטיית בחירות בכסף איסלאמיסטי זר הוא נקודת מבחן למדינת ישראל", כתב סמוטריץ'. הוא דרש לפתוח בחקירה נגד ראשי המפלגות הערביות ללא דיחוי: "ראשי המפלגות הערביות מוכרחים להיחקר בשב"כ עוד היום". את דבריו חתם באזהרה: "מדינת ישראל לא תימכר לאיסלאם הרדיקלי בכספי טרור".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "השב"כ צריך להורות עוד הבוקר על מעצרם של ראשי המפלגות הערביות החשודים במעורבות בכסף קטארי, ושל כל יתר החשודים בפרשה, לרבות גורמים באחים המוסלמים ובגרורותיהם, ככל שקיימת עילה חוקית למעצרם. מדובר כאן ב-27 באוקטובר פוליטי!"

יו"ר 'ישראל ביתנו' ח"כ אביגדור ליברמן הגיב: "המכתב של השופט סולברג הוא אירוע דרמטי וחסר תקדים. אני קורא לרשויות החוק לפעול מהר על מנת להגיע לחקר האמת בהקדם האפשרי".

דברי חברי הכנסת והשרים מגיעים על רקע מידע שלפיו שירות הביטחון הכללי בודק בשבועות האחרונים נתיבי העברת כספים מגורמים זרים, ובהם גורמים מקטאר ומטורקיה, לגופים הפועלים לעידוד הצבעה בחברה הערבית בישראל.

על פי החשדות הנבדקים, סכומי כסף משמעותיים הועברו לכאורה לצורך הגדלת שיעור ההצבעה בחברה הערבית באמצעים בלתי חוקיים, באופן שעלול היה להשפיע על תוצאות הבחירות.

עוד דווח כי בחלק מהמקרים נתיבי העברת הכספים שנבדקים מזכירים או חופפים לנתיבים ששימשו בעבר להעברת כספי טרור, בין היתר באמצעות חלפני כספים ומוסדות מקומיים.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, פנה אתמול לראש השב"כ דוד זיני והנחה אותו לחקור את החשדות למימון זר ולהשפעה פסולה על הבחירות.

"הובאו לפניי חשדות, חמורים, להשפעה פסולה באמצעות מימון זר מידי גורמי חוץ הפועלים נגד האינטרס הישראלי, על הבחירות", כתב סולברג.

במכתבו הבהיר כי אין בידיו לקבוע בשלב זה אם החשדות מבוססים, אך הדגיש כי מעורבות אפשרית של גורמים זרים מחייבת בדיקה יסודית.

סולברג הנחה את זיני להשתמש בסמכויות השב"כ כדי לאתר ראיות שיבססו את החשדות או יפריכו אותם. בשל לוחות הזמנים הקבועים בחוק להגשת ערעורי בחירות, ביקש לקבל ממצאים בתוך שבוע, ככל שיימצאו.