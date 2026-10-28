ברל'ה קרומבי מנתח: שלושה תרחישים אפשריים בעקבות מדגמי הבחירות

הקמפיינר הפוליטי ברל'ה קרומבי ניתח את מדגמי הבחירות לכנסת ה-26 והציג שלושה תרחישים אפשריים להמשך: הקמת ממשלת ימין, בחירות נוספות או הקמת ממשלה בראשות גדי איזנקוט שתישען על תמיכת המפלגות הערביות.

לדברי קרומבי, למרות הדרמה הפוליטית, תוצאות המדגמים אינן שונות באופן מהותי מהתמונה שהציגו הסקרים האחרונים לפני הבחירות. עם זאת, הפערים בין הערוצים נותרו משמעותיים במיוחד.

קרומבי הצביע על הפער בין מדגמי ערוץ 14 ו-i24NEWS, המזוהים עם הסוקרים שלמה פילבר וצוריאל שרון, לבין מדגמי יתר ערוצי החדשות.

לדבריו, מדובר בפער של עד עשרה מנדטים בשאלת כוחו של גוש הימין, כאשר חלק מהמדגמים מעניקים לו 50 מנדטים בלבד, ואילו אחרים מציבים אותו קרוב מאוד לרוב הדרוש להקמת ממשלה.

קרומבי התמקד במיוחד בשאלת מעבר אחוז החסימה של ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, לאחר שבמדגם המעודכן של ערוץ 14 ירדה המפלגה מתחת לאחוז החסימה.

להערכתו, אם ישראל ביתנו אכן לא תעבור, חלוקת המנדטים מחדש עשויה להעניק לגוש הימין שני מנדטים נוספים ולהעלות אותו ל-62 מנדטים, תוצאה שתאפשר הקמת ממשלת ימין יציבה.

הוא התייחס גם למפלגת המילואימניקים-הכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה, שלדבריו זכתה בסקרים שלפני הבחירות לתמיכה שהספיקה בחלק מהמקרים לחמישה מנדטים, אך במדגמים שפורסמו עם סגירת הקלפיות נותרה מתחת לאחוז החסימה.

גם התמודדותו של עופר וינטר ומפלגת עמך ישראל עשויה להיות בעלת משמעות מכרעת, להערכת קרומבי. לדבריו, על פי המדגמים של פילבר, הקולות שהלכו למפלגתו של וינטר עשויים להיות ההבדל בין ניצחון של גוש הימין לבין מצב שבו הגוש אינו מצליח להשיג רוב.

קרומבי הציג שלושה תרחישים מרכזיים שעשויים להתפתח לאחר פרסום תוצאות האמת.

התרחיש הראשון הוא התחזקות גוש נתניהו ל-62 מנדטים, באופן שיאפשר להקים ממשלת ימין. קרומבי סבור כי קולות החיילים והמצביעים במעטפות הכפולות עשויים לחזק את מפלגות הימין ולשנות את התמונה שהציגו המדגמים.

לדבריו, גם במקרה כזה עשוי להתפתח לחץ מדיני מצד וושינגטון להקמת ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט, ללא איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ'.

התרחיש השני הוא היעדר רוב לאחד הגושים, שיוביל למבוי סתום פוליטי ולמערכת בחירות נוספת. להערכת קרומבי, האפשרות הזאת מתיישבת עם התוצאות שהציגו מרבית ערוצי החדשות, שבהן גוש נתניהו רחוק מרוב של 61 מנדטים.

התרחיש השלישי הוא הקמת ממשלה בראשות איזנקוט, שתכלול את המפלגות הערביות או תישען על תמיכתן מבחוץ.

קרומבי העריך כי אפשרות זו רלוונטית במיוחד אם יתבררו כנכונות התוצאות שהציג מדגם חדשות 12, שבו גוש נתניהו מקבל 50 מנדטים בלבד.

למרות ההערכות השונות, קרומבי הדגיש כי המדגמים אינם סוף פסוק וכי לספירת הקולות, ובפרט למעטפות הכפולות, עשויה להיות השפעה על התמונה הפוליטית.