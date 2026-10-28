גנץ עם יעקב אליצור בשכנוע מוצלח של מצביעה ללא קרדיט

במטה "ימין מנצח", שפעל ביום הבחירות למען הליכוד והציונות הדתית, מסכמים הלילה (רביעי) מבצע שטח רחב היקף, שבמסגרתו יצאו יותר מ-5,000 מתנדבים לערים מרכזיות ברחבי הארץ במטרה לעודד מצביעים להגיע לקלפיות.

על פי נתוני המטה, המתנדבים עברו בין אלפי בתים, יצרו קשר עם מצביעים ופעלו להגדלת שיעור ההצבעה בקרב תומכי מפלגות הימין. הפעילות נמשכה לאורך יום הבחירות, גם לנוכח הגשמים הכבדים.

במטה מספרים כי בתוך שבוע בלבד הוקם מערך פעילות ארצי, שחיבר בין רכזי שטח, מוסדות חינוך, צוותים מקומיים ואלפי מתנדבים.

לצד הפעילות מדלת לדלת, הופעלו מערכי הסעות, חמ"לים ומערכות טכנולוגיות שנועדו לאפשר תיאום בין הפעילים ברחבי הארץ ולסייע בהבאת מצביעים לקלפיות.

את המטה המשותף לליכוד ולציונות הדתית הוביל ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ.

במטה "ימין מנצח" רואים בתוצאות המדגמים הראשוניים חיזוק להצלחת מבצע השטח, אף שטרם ניתן לקבוע מה הייתה השפעתו בפועל על תוצאות הבחירות.

במטה מזכירים כי במהלך מערכת הבחירות פורסמו סקרים שבהם מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט עקפה את הליכוד, בעוד הציונות הדתית התמודדה עם חשש שלא תעבור את אחוז החסימה.

לעומת זאת, בכל ששת מדגמי הבחירות שפורסמו עם סגירת הקלפיות, הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, ואילו הציונות הדתית זוכה לשישה עד שבעה מנדטים.

במטה מדגישים כי מדובר בשינוי משמעותי לעומת חלק מהתחזיות שנשמעו במהלך מערכת הבחירות, ומייחסים חשיבות רבה להתגייסות המתנדבים בשטח.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, סיכם את הפעילות עם צוות הניהול והודה לאלפי המתנדבים שהתגייסו למבצע.

"אלפי מתנדבים עזבו את הבית, יצאו בגשם ועברו מדלת לדלת מתוך אחריות לעם ישראל ולארץ ישראל. ההתייצבות הלאומית הזו היא הישג אדיר בפני עצמו. ההתנדבות, השותפות והערבות ההדדית שהתגלו כאן הן כוח עצום", אמר.

גנץ הדגיש כי הקמת המערך בזמן קצר התאפשרה בזכות שיתוף פעולה בין אנשי שטח, מנהלים ומתנדבים מכל רחבי הארץ: "בתוך זמן קצר הקמנו מערך ארצי בזכות אנשים שעבדו ימים ולילות, לקחו אחריות ופעלו בלי אגו. תודה לכל המתנדבים ואנשי הצוות - זו זכות גדולה לפעול איתכם".

במטה ממתינים כעת להשלמת ספירת הקולות ולפרסום תוצאות האמת, שיקבעו את הישגי הליכוד והציונות הדתית ואת יכולתו של גוש הימין להקים את הממשלה הבאה.