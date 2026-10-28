דובר הליכוד תוקף את הסוקרים: "במשך חודשים ניסו להנדס פה את התודעה"

דובר הליכוד גיא לוי שוחח הלילה (רביעי) עם ערוץ 7 ממטה המפלגה, לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, והביע אופטימיות באשר לסיכוייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים את הממשלה הבאה.

לוי הגדיר את תוצאות המדגמים כהישג משמעותי לליכוד וכהבעת אמון ציבורית בנתניהו, אך הדגיש כי מוקדם להכריז על ניצחון וכי יש להמתין לתוצאות האמת.

לדבריו, הפער בין המדגמים לבין חלק מהסקרים שפורסמו בחודשים האחרונים מלמד על תמיכה רחבה יותר בליכוד מכפי שהוערך.

לוי מתח ביקורת על הסקרים שהעניקו למפלגה 17 עד 18 מנדטים, וטען כי הם יצרו תמונה מטעה של מצב הליכוד בציבור.

הוא הצביע על כך שבמדגמים הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, עם תמיכה גבוהה משמעותית מזו שהציגו אותם סקרים מוקדמים.

בהתייחסו לאפשרות של הקמת ממשלה, הביע לוי תקווה כי נתניהו יצליח לגבש קואליציה וכי לא יהיה צורך במערכת בחירות נוספת. הוא נמנע מלהציג תוכנית חלופית למקרה שבו גוש הימין לא ישיג רוב בכנסת.

לוי הדגיש כי יש להמתין להשלמת ספירת הקולות, ובפרט למעטפות הכפולות, שעשויות להשפיע על חלוקת המנדטים ועל יכולתו של נתניהו להרכיב ממשלה.

לסיום הביע ביטחון כי נתניהו יוכל להמשיך לכהן כראש הממשלה, אך שב והבהיר כי ההכרעה הסופית תתקבל רק לאחר פרסום תוצאות האמת.