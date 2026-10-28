ארצות הברית הזהירה כמה ממדינות ערב במפרץ הפרסי להיערך לאפשרות של מערכה צבאית קצרה אך אינטנסיבית נגד איראן לאחר בחירות האמצע שייערכו בשבוע הבא. כך דיווח הלילה (רביעי) העיתון "וול סטריט ג'ורנל", שציטט גורמים המעורים בשיחות.

על פי הדיווח, וושינגטון כבר החלה לנקוט בצעדי היערכות צבאיים במזרח התיכון, בהם תגבור מערכי ההגנה האווירית והעברת אנשי צבא ממתקנים החשופים לתקיפות איראניות.

במסגרת ההיערכות, צבא ארצות הברית מעביר סוללת הגנה אווירית מסוג פטריוט מטקסס למזרח התיכון, במטרה לחזק את יכולות ההגנה באזור. במקביל, מועברים חיילים מבסיסים שעלולים להימצא בטווח האש האיראנית. בעיתון צוין כי צעדים אלה עשויים להעיד על כך שארצות הברית וישראל נערכות לסבב נוסף של עימות צבאי עם המשטר האיראני.

הבית הלבן נמנע מלאשר אם אכן מתוכננת מתקפה נוספת. בתגובה לדיווח מסר הממשל כי לא יתייחס ל"תוכניות צבאיות רגישות שייתכן שקיימות וייתכן שלא", אך הדגיש כי "הנשיא טראמפ משאיר את כל האפשרויות על השולחן כדי להבטיח שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".

הדיווח מגיע בהמשך לפרסום באתר The Hill בסוף השבוע, לפיו הפנטגון גיבש כמה תוכניות למבצעים צבאיים נוספים נגד איראן, שעשויים לצאת לפועל לאחר בחירות האמצע ב-3 בנובמבר.

לפי גורם המעורה בתכנון, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM), האחראי על הפעילות הצבאית האמריקנית במזרח התיכון, הכין אפשרויות נוספות לתקיפות באיראן, שניתן יהיה להוציא לפועל אם הנשיא דונלד טראמפ יאשר זאת.

גורם נוסף אישר כי פיקוד המרכז גיבש כמה תרחישים מבצעיים שיובאו לבחינתו של שר המלחמה פיט הגסת'. הגורם הדגיש כי טראמפ נחוש לשמור לעצמו מרחב תמרון בקבלת ההחלטות, וכי אין בכוונתו לפסול מראש שום אפשרות צבאית או דיפלומטית בטרם יקבל החלטה סופית.