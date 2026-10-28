יעקב ברדוגו חוגג: "ערב ערב שיקרו באולפנים"

איש התקשורת וחבר הכנסת המיועד מטעם הליכוד, יעקב ברדוגו, שוחח הלילה עם ערוץ 7 ממטה המפלגה לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26.

ברדוגו הכריז על ניצחון הליכוד, הביע ביטחון כי בנימין נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה ותקף בחריפות את גדי איזנקוט ואת ערוץ 12.

כשנשאל על תחושותיו לקראת האפשרות שיכהן לראשונה כחבר כנסת, הבהיר ברדוגו כי מבחינתו מדובר בראש ובראשונה במשימה לאומית.

"בעזרת ה' נעשה ונצליח. זה לא קשור להרגשה, זה קשור למשימה. אנחנו במשימה לאומית גדולה מאוד, לעם ישראל, ואנחנו ניצחנו את הבחירות האלה ואנחנו נרכיב את הממשלה הבאה", אמר.

ברדוגו הוסיף כי נתניהו ימשיך להוביל את המדינה, והצביע על הישג הליכוד במדגמים כהוכחה לכך שהתחזיות המוקדמות לגבי כוחה של המפלגה היו שגויות. "הליכוד הוכיח שהוא המפלגה הגדולה ביותר. ערב ערב סיפרו לנו שאנחנו 18 מנדטים, ערב ערב שיקרו באולפנים", טען.

בהמשך התייחס ברדוגו לאפשרות שיו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, ינסה להקים את הממשלה הבאה. לטענתו, איזנקוט אינו יכול להרכיב קואליציה ללא תמיכת המפלגות הערביות, שאותן תקף בחריפות.

הוא טען כי איזנקוט נכשל בניסיונו להציג חלופה שלטונית לנתניהו, והבהיר כי מבחינתו הליכוד הוא שצריך להוביל את הממשלה הבאה.

בהמשך נשאל גם על הטענות שנשמעו במהלך מערכת הבחירות שלפיהן נעלם מקמפיין הליכוד. בתגובה הסביר כי המשיך להתראיין ולהופיע בכלי תקשורת שונים, אך לא הופיע בערוץ 12. "הוא נעלם מערוץ 12, הערוץ שמסרב להודות בכך שהוא גרם לנזק למדינת ישראל", אמר ברדוגו.

לדבריו, העובדה שלא הופיע בערוץ אינה מעידה על היעדרות מהשיח הציבורי, והוא מתח ביקורת על מעמדו של הערוץ בתקשורת הישראלית. "נגמרו הימים שמי שלא מופיע אצלם לא קיים. אנחנו קיימים, אנחנו מדברים, אנחנו עושים את כל מה שצריך", אמר.

לקראת סיום הריאיון נשאל ברדוגו אם הוא עשוי להתמנות לשר המשפטים בממשלה הבאה. הוא נמנע מלהצהיר על שאיפותיו לתפקיד והבהיר כי מוקדם מדי לדון בחלוקת התיקים, כל עוד לא הושלמה ספירת הקולות ולא הוקמה ממשלה.