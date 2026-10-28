ספירת תוצאות האמת בבחירות לכנסת ה-26 ממשיכה לייצר תהפוכות במפת המנדטים הארצית, אך אחת הדרמות המסקרנות ביותר מתרחשת דווקא במגזר החרדי, שם מסתמן שינוי אפשרי ביחסי הכוחות בין יהדות התורה לש"ס.

על פי נתוני הביניים, המבוססים על ספירת למעלה מ-60% מהקולות, שתי המפלגות החרדיות זוכות בשלב זה לשבעה מנדטים כל אחת. ואולם, במספר הקולות נרשם יתרון משמעותי ליהדות התורה, שצברה עד כה 225,949 קולות, לעומת 207,694 קולות לש"ס.

מדובר בפער של 18,255 קולות לטובת יהדות התורה, שעשוי להצביע על שינוי במאזן הכוחות בין שתי המפלגות החרדיות הגדולות.

אם היתרון יישמר גם לאחר השלמת הספירה, תהיה לכך משמעות פוליטית וסמלית, לאחר שבמערכות הבחירות האחרונות שמרה ש"ס על מעמדה כמפלגה החרדית הגדולה ביותר.

עם זאת, בשלב זה אין יתרון ליהדות התורה במספר המנדטים, ושתי המפלגות מחזיקות בשבעה מושבים כל אחת על פי החלוקה החלקית.

אחת האפשרויות להסבר התוצאות היא שיעורי הצבעה גבוהים במוקדי התמיכה האשכנזיים והחסידיים.

מאות אלפי קולות עדיין ממתינים לספירה, ובכללם המעטפות הכפולות של חיילים, דיפלומטים, מאושפזים בבתי חולים ובעלי זכות הצבעה נוספים.

קולות אלה עשויים לשנות את חלוקת המנדטים ואף להשפיע על הפער בין המפלגות.