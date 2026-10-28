מהלך פוליטי חדש נבחן בגוש האופוזיציה בעקבות תוצאות הבחירות לכנסת ה-26.

ראשי הגוש דנים באפשרות להחליף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה כבר במעמד השבעת הכנסת החדשה, גם אם לא יצליחו לגבש רוב להקמת ממשלה.

בגוש פועלים להגיע להסכמה על מועמד משותף לתפקיד יו"ר הכנסת, במטרה לנצל את יחסי הכוחות המסתמנים בכנסת ולהשיג השפעה על התנהלות המשכן.

המהלך עשוי לאפשר לגוש האופוזיציה להשפיע על סדר היום הפרלמנטרי ועל קידום מהלכי חקיקה מסוימים, גם ללא הקמת ממשלה בראשותו.

עם זאת, בחירת יו"ר כנסת אינה מעניקה כשלעצמה שליטה מלאה בהליכי החקיקה, שתלויים גם בהרכב הוועדות וברוב במליאה.

אחד הקשיים המרכזיים במהלך הוא הצורך האפשרי בתמיכת המפלגות הערביות כדי להשיג רוב לבחירת מועמד מוסכם.

שיתוף פעולה כזה עלול לעורר ביקורת פוליטית כלפי ראשי הגוש במקרה של סיבוב שני בבחירות, מאחר וחלקם הביעו במהלך מערכת הבחירות התנגדות להקמת ממשלה הנשענת על תמיכת המפלגות הערביות.