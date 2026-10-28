ח"כ עמית הלוי במתקפה על איזנקוט והסוקרים

חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד שוחח הלילה עם ערוץ 7 במטה המפלגה, לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, וקרא להמתין לתוצאות האמת לפני הסקת מסקנות פוליטיות.

הלוי מתח ביקורת על מכוני הסקרים וכלי התקשורת, שלדבריו הציגו לאורך הקמפיין תחזיות של 18 עד 20 מנדטים לליכוד, אך במדגמים העניקו למפלגה מספר מנדטים גבוה משמעותית.

לטענתו, הפערים מעידים כי הסקרים והמדגמים אינם משקפים בהכרח את תמונת המצב האמיתית, ולעיתים אף משמשים חלק מהקמפיין הפוליטי.

בהתייחסות לאפשרות שהליכוד לא יצליח להשיג רוב של 61 מנדטים, נשאל הלוי על הקמת ממשלה רחבה עם מפלגות מגוש השינוי.

הלוי הבהיר כי אינו עוסק במשא ומתן הקואליציוני, אך הדגיש שהליכוד ונתניהו לא אימצו לאורך השנים מדיניות של חרמות פוליטיים. מנגד, הוא מתח ביקורת על אביגדור ליברמן וגדי איזנקוט, שלדבריו פסלו מראש ישיבה בממשלה בראשות נתניהו.

הלוי תקף גם את האפשרות להקמת ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות, וטען כי לנוכח המלחמה והאתגרים הביטחוניים, מדובר בתרחיש בעייתי במיוחד.

עם זאת, הוא נמנע מלשלול שיתוף פעולה עתידי עם איזנקוט והבהיר כי ההכרעה צריכה להתבסס בראש ובראשונה על קווי היסוד והמדיניות שהציבור ביקש לקדם בבחירות, ולא על שיקולים אישיים.

בסיום הריאיון שב הלוי והדגיש את הצורך להמתין להשלמת הספירה, והעריך כי עדכוני המדגמים במהלך הלילה עשויים לצמצם את הפערים בין התחזיות השונות.