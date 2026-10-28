אחרי האובדן והחיבוק מהציבור: המסר המרגש של טליק גואילי ממטה הליכוד

טליק גואילי, מועמדת הליכוד ואמו של לוחם היס"מ רס"מ רן (רני) גואילי הי"ד, שנפל בקרב בקיבוץ עלומים ב-7 באוקטובר וגופתו הושבה מעזה, שוחחה הלילה עם ערוץ 7 במטה המפלגה לאחר פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26.

גואילי סיפרה כי היא מסיימת את יום הבחירות בתחושת עייפות, אך גם בשביעות רצון ובתקווה. עם זאת, הדגישה כי יש להמתין לתוצאות האמת לפני שניתן יהיה לקבוע כיצד תיראה הכנסת הבאה.

כשנשאלה על האפשרות שתכהן כחברת כנסת ועל התפקיד שהייתה רוצה למלא, הבהירה כי מוקדם מדי לעסוק בחלוקת תפקידים. גם בנוגע לאפשרות של הקמת ממשלה רחבה ציינה כי ההחלטות אינן בידיה.

בהמשך הריאיון התייחסה גואילי ליחס שקיבלה מהציבור מאז נפילת בנה ולחיבור העמוק שהיא חשה לעם ישראל.

לדבריה, לאורך התקופה הקשה שעברה משפחתה היא זכתה לחיבוק עצום מאזרחים מכל חלקי החברה הישראלית, ללא קשר להשתייכותם הפוליטית.

גואילי הדגישה כי למרות המחלוקות והמתחים המשתקפים לעיתים בשיח הציבורי, היא רואה בעם ישראל ציבור חזק, אוהב ומאוחד הרבה יותר מכפי שנדמה.

לדבריה, האהבה והתמיכה שקיבלה מהציבור בתקופה הקשה ביותר בחייה מעוררות בה רצון להחזיר לעם ישראל, וכעת היא מקווה שתוכל לעשות זאת גם במסגרת פעילותה הציבורית.