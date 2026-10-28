עיתונאי הארץ ג'וש בריינר מתח ביקורת חריפה על אולפני החדשות ומכוני הסקרים בעקבות הפערים בין התחזיות שפורסמו לפני הבחירות לכנסת ה-26 לבין תוצאות האמת החלקיות.

במהלך דיון באולפן חדשות 12 טען בריינר כי התוצאות חושפות ניתוק עמוק בין הפרשנים והסוקרים לבין הציבור הישראלי, וקרא לאנשי התקשורת לערוך חשבון נפש.

"אני חושב שהתוצאות הללו מלמדות שבאולפנים האלה יש ניתוק מטורף ממה שקורה בציבור", אמר בריינר.

הוא הצביע על הפער בין הסקרים שהעניקו לליכוד כ-19 עד 20 מנדטים ערב הבחירות לבין התוצאות שהצביעו על כוח גדול משמעותית למפלגה.

"לא יכול להיות שלפני 24 שעות העמדנו את הליכוד על 19-20 מנדטים, היום הוא כבר נושק ל-30. גם יושבי האולפן הזה ואולפנים אחרים צריכים לעשות חשבון נפש", אמר.

בריינר מתח ביקורת גם על הרכב הפאנלים באולפני החדשות, והצביע על הפער בין כוחן של המפלגות הערביות בתוצאות הבחירות לבין הייצוג שלהן בשיח התקשורתי.

"לא יכול להיות שהציבור הערבי עומד עכשיו על 18 מנדטים ולא יושב פה אפילו פאנליסט ערבי אחד", אמר.

לדבריו, היעדר הייצוג מחייב את אנשי התקשורת לבחון מחדש את מידת החיבור שלהם למתרחש בציבור: "הדבר הזה מעביר אלינו, ליושבי האולפנים, לעשות חשבון נפש אמיתי: האם אנחנו באמת מחוברים למה שקורה ברחוב?".

בהמשך הפנה בריינר את הביקורת גם כלפי מכוני הסקרים, שלטענתו הציגו תמונת מצב שהתבררה כשגויה באופן משמעותי. "זה יום הכיפורים של הסוקרים. יש כאן אנשים שטעו בענק", אמר.

בריינר הזכיר כי רק שבוע קודם לכן הוצגו תחזיות שלפיהן גוש נתניהו עומד על כ-48 מנדטים, בעוד תוצאות הבחירות הצביעו על תמונה שונה.

הוא תהה כיצד נוצר פער כה גדול בתוך זמן קצר, ומתח ביקורת על מי שהציגו את התחזיות בביטחון רב.