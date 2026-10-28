הנשיא הרצוג לקראת ההתייעצויות דוברות בית הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג קרא היום (רביעי) למפלגות שנבחרו לכנסת ה-26 לעשות כל מאמץ כדי למנוע מערכת בחירות נוספת, והבהיר כי הוא מצפה מנציגי הסיעות להגיע להתייעצויות בבית הנשיא בגישה פתוחה.

את הדברים אמר הרצוג במהלך מפגש עם מיזם "מחליפים מילה", שהתקיים בבית הנשיא, יממה לאחר הבחירות לכנסת.

הרצוג פתח את דבריו בהתייחסות לשיעור ההצבעה הגבוה שנרשם בבחירות, והביע שביעות רצון מההשתתפות הרחבה של הציבור.

"יום הבחירות אתמול היה מרשים מאוד, ולראשונה מזה עשרות שנים, היה אחוז הצבעה עצום. זאת תעודת כבוד לחברה הישראלית", אמר הנשיא.

לדבריו, ההשתתפות הגבוהה מעידה על מחויבותו של הציבור הישראלי להליך הדמוקרטי: "זה מאוד מרשים. אותי זה מאוד שימח, זה מראה כמה הרצון לדמוקרטיה בישראל הוא משמעותי".

הרצוג התייחס גם לשלבים הבאים בהליך הרכבת הממשלה והבהיר כי סבב ההתייעצויות עם נציגי הסיעות ייפתח לאחר קבלת התוצאות הרשמיות של הבחירות.

"אני אקבל את התוצאות הרשמיות בשבוע הבא מהשופט סולברג. לאחר מכן אני אחל כאן בהליך של ההתייעצויות, אשמע כל סיעה וסיעה, נשאל שאלות ונקיים דיונים", אמר.

במסגרת ההתייעצויות צפויים נציגי הסיעות להציג בפני הנשיא את עמדתם באשר לחבר הכנסת שעליו יש להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה.

בהמשך דבריו התייחס הנשיא למצב הפוליטי המורכב שנוצר בעקבות הבחירות, כאשר על פי תוצאות האמת שפורסמו עד כה, אף אחד מהגושים אינו מחזיק ברוב עצמאי של 61 מנדטים.

"צריך להבין דבר אחד, ואמרתי את זה כבר לפני הבחירות, צריך לעשות הכול, בוודאי אחרי אתמול, כדי לא לחזור על בחירות נוספות", הדגיש הרצוג.

הנשיא חתם את דבריו במסר ישיר לנציגי המפלגות שיגיעו לבית הנשיא בשבוע הבא: "אני מצפה מכל מי שיגיע לכאן, לבוא לכאן עם ראש פתוח".

דבריו מגיעים בשעה שהמערכת הפוליטית ממתינה להשלמת ספירת המעטפות הכפולות, שתכריע את חלוקת המנדטים הסופית ואת יחסי הכוחות לקראת המגעים להרכבת הממשלה הבאה.