הליכוד טען הערב (ראשון) כי 4,612 קולות בלבד הפרידו בין מעבר מנדט מרע"ם לגוש הימין, באופן שהיה עשוי לשנות את המפה הפוליטית.

אלא שאנליסט נתונים ברשת X, המפעיל את החשבון הפופולרי "מואיז הקטן", בדק את הטענה והציג חישוב שלפיו פסילת מספר כזה של קולות לא תעביר מנדט לגוש הימין.

הטענה של הליכוד פורסמה בתגובה להצהרתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בנוגע לחקירת החשדות למימון זר שנועד להשפיע על הבחירות לכנסת ה-26.

סולברג הבהיר כי מדובר בחשדות חמורים שנחקרים בשב"כ, אך הדגיש כי אין במידע הקיים כדי לערער על תוצאות הבחירות בכללותן. לדבריו, גם אם החשדות יאומתו, אין בכך כדי לגרוע מתקינות הליך הבחירות ותוצאותיו.

בליכוד תקפו את הדברים וטענו: "תמוה מאוד כיצד השופט סולברג אומר שמדובר בחשדות חמורים מאוד של מימון זר, ובאותה העת קובע מראש שאין להן השפעה על תוצאות הבחירות בטרם סיום החקירה".

בהמשך הוסיפו: "4,612 קולות בלבד הפרידו בין מעבר מנדט מרע"ם לגוש הימין, דבר שהיה משנה לחלוטין את תוצאות הבחירות והמפה הפוליטית".

בליכוד דרשו חקירה מהירה ויסודית וטענו כי עד לסיומה "עננה שחורה מוטלת מעל תוצאות הבחירות בישראל".

הדברים נאמרו על רקע החשדות לשוחד בחירות בחברה הבדואית בנגב, שבמסגרתם עלו טענות לחלוקת כרטיסי דלק וטובות הנאה שנועדו לכאורה להשפיע על הצבעתם של אזרחים. לצד זאת מתנהלת חקירת שב"כ נפרדת בחשד למימון זר שנועד להשפיע על מערכת הבחירות.

אלא שהטענה המספרית של הליכוד עוררה ביקורת. אנליסט הנתונים המכונה "מואיז הקטן" פרסם בחשבונו ברשת X בדיקה המבוססת על תוצאות הספירה ועל שיטת חלוקת המנדטים והסכמי העודפים.

"ראיתי פרסומים ש-4,000 קולות פסולים של רע"ם מעבירים מנדט לליכוד. ובכן, זה לא נכון! בדקתי פעמיים!", כתב.

לדבריו, החישוב של הליכוד אינו מביא בחשבון את הסכם העודפים בין רע"ם לרשימה המשותפת. בשל ההסכם, שתי הרשימות נבחנות תחילה יחד לצורך חלוקת המנדטים העודפים.

על פי הנתונים שהציג, רע"ם והרשימה המשותפת קיבלו יחד 837,402 קולות וזכו ב-19 מנדטים. לעומתן, ש"ס ויהדות התורה, שגם ביניהן נחתם הסכם עודפים, קיבלו יחד 612,115 קולות וזכו ב-14 מנדטים.

מכאן הציג האנליסט כמה תרחישים אפשריים של פסילת קולות לרע"ם. לפי חישובו, פסילת 4,000 קולות לרע"ם תעביר מנדט ממנה לרשימה המשותפת בלבד, בלי לשנות את חלוקת המנדטים בין הגושים.

לדבריו, רק בפסילת 6,675 קולות ייגרע לראשונה מנדט משתי הרשימות הערביות יחד, אך גם במקרה כזה המנדט לא יגיע לליכוד, אלא לש"ס. בתרחיש זה, לפי החישוב שהציג, רע"ם תרד לשבעה מנדטים, הרשימה המשותפת תישאר עם 11 וש"ס תעלה לשבעה.

האנליסט טען כי רק פסילה של 108,448 קולות לרע"ם תוביל להעברת מנדט לליכוד.

בינתיים, השופט סולברג הבהיר כי חקירת החשדות תימשך וכי יוקם צוות משותף לשב"כ, למשטרה ולפרקליטות. במקביל, התוצאות הרשמיות צפויות להתפרסם ביום רביעי ולהימסר לנשיא המדינה, כמתוכנן.