התפתחות בחקירת החשד לשוחד בחירות לטובת מפלגת רע"ם: המשטרה עצרה הבוקר (חמישי) ארבעה חשודים נוספים במעורבות בניסיון לשחד אזרחים כדי לעודד אותם להצביע למפלגה בבחירות לכנסת ה-26.

שלושה מתוך ארבעת החשודים שנעצרו הם מנהלי בתי ספר מהיישובים תל שבע ושגב שלום שבנגב.

המעצרים מגיעים בהמשך למעצרם של שלושה חשודים נוספים תושבי הדרום ביום הבחירות. בכך עולה לשבעה מספר החשודים שנעצרו במסגרת הפרשה.

תיק החקירה הועבר לטיפול היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, שם נחקרים החשודים.

החקירה החלה בעקבות חשד לניסיון לשחד אזרחים במטרה שיצביעו למפלגת רע"ם.

במהלך חיפושים שנערכו בבתיהם של החשודים הראשונים אותרו מעטפות ובהן עשרות אלפי שקלים במזומן. במשטרה עלה החשד כי הכספים נועדו לשמש לתשלום שוחד בתמורה להצבעה למפלגה.

אחד החשודים הציג גרסה אחרת וטען כי הכספים שנמצאו במעטפות נועדו לחלוקה כתרומות למשפחות נזקקות מטעם התנועה האיסלאמית, ולא לשוחד בחירות.

בעקבות התפתחות החקירה הוחלט להעביר את הטיפול בפרשה ליאח"ה בלהב 433, והבוקר נעצרו ארבעת החשודים הנוספים, בהם שלושת מנהלי בתי הספר.

המעצרים מתרחשים על רקע בדיקה נפרדת שמנהל שירות הביטחון הכללי בנוגע לחשדות להתערבות זרה בבחירות באמצעות העברת כספים מגורמים מחוץ לישראל, ובהם גורמים מקטאר ומטורקיה.

עם זאת, נכון לשלב זה לא ידוע על קשר בין חקירת שוחד הבחירות בדרום לבין החשדות להתערבות קטארית בבחירות.