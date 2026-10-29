יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, יועז הנדל, התייחס לתוצאות הבחירות לכנסת ה-26, לקח אחריות על מצבה של מפלגתו והאשים את התקשורת ואת המפלגות הגדולות בניסיון להרתיע מצביעים מלתמוך בו.

במקביל קרא הנדל לראשי המפלגות הציוניות להקים ממשלה משותפת, ורמז כי בכוונתו להמשיך להתמודד גם אם ישראל תיגרר לסבב בחירות נוסף.

הדברים פורסמו כאשר מפלגתו עדיין נמצאת מתחת לאחוז החסימה, אך ספירת הקולות טרם הושלמה. "רגע לפני שסופרים את קולות החיילים. ללא ידיעת התוצאות הסופיות. אני אחראי", פתח הנדל את דבריו.

"אני הובלתי את מפלגת המילואימניקים והכלכלית בבחירות. אני הקמתי אותה ויצרתי חיבורים פוליטיים ואני בחרתי במודע להתקיים פוליטית באזור מסובך, דרך חתחתים".

לדבריו, הבחירה להקים כוח פוליטי שאינו משתייך באופן מובהק לאחד משני הגושים הייתה מכוונת ונבעה מהחשש להמשך הקיטוב בחברה הישראלית. "להוביל את הגוש השלישי שכולם ביקשו לחסל אותו. עשיתי זאת מתוך הבנה מוחלטת שמדינת ישראל תתפרק אם לא נרכז את הכוחות הציונים ביחד", כתב.

הנדל מתח ביקורת על שיתוף הפעולה של מפלגות הימין עם המפלגות החרדיות, ומנגד על האפשרות להקמת ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות. "אם צד אחד ימשיך לשתף פעולה עם מפלגות חרדיות שרואות בנו שלטון הכופרים ומעודדות השתמטות, או צד אחר שנשען על מפלגות ערביות שאפילו לא מסוגלות להכיר בחמאס כארגון טרור", כתב.

הנדל הסביר כי המאבק לחוק גיוס שוויוני הוא רק חלק מתפיסת העולם שהוא מבקש לקדם: "גיוס לכולם כדי להביא חיילים לשדה הקרב ולנצח במלחמה הוא רק חלק מהיעדים שלי. האסטרטגיה היא בלימת התפרקות ושבטיות".

לדבריו, אירועי 7 באוקטובר המחישו את הצורך בשינוי עמוק במדינה: "אני משוכנע שמדינת ישראל הלכה לאיבוד. ה7/10 היה הוכחה לכך. כשמתברברים חוזרים לנקודה האחרונה שזיהית".

הוא קרא להחזרת החינוך הממלכתי לכלל האוכלוסייה, להרחבת חובת השירות לכלל האזרחים, לרבות שירות לאומי לערבים ישראלים, ולחיזוק המשילות בנגב, בגליל ובאזורים החרדיים.

"הדרך היחידה לאפס מערכות היא ממשלה ציונית. ריכוז הכוחות הציונים", הדגיש. "אני מקווה שראשי המפלגות הציוניות יתעלו לגודל השעה ויעשו את זה, אבל כרגע לצערי זה לא נראה ככה".

בהמשך עבר הנדל לביקורת חריפה על מערכת הבחירות ועל הגורמים שלטענתו פעלו נגד מפלגתו. "מולנו היו כוחות גדולים. קמפיין הכפשות מלא פייק ניוז מצד הליכוד. קמפיין תקשורתי מידי ערב שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה - גם כשעברנו. קמפיין 'לא עוברים' מצד 'גוש השינוי' עם הרבה היבריס שהם מסתדרים לבד", טען.

הנדל האשים את כלי התקשורת בכך שגם ביום הבחירות עצמו פרסמו הערכות שלפיהן מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, באופן שלדבריו גרם למצביעים לשנות את החלטתם. "הגדילו לעשות וביום הבחירות הודיעו בתקשורת לאזרחי ישראל כמה פעמים שרוב הסיכויים שלא נעבור. היו כאלה שבאו להצביע והתחרטו", כתב.

לדבריו, "הם לא הבינו שדווקא להצביע 'לגוש' יוביל אותם למצב שאנחנו רואים עכשיו".

הנדל התייחס גם לפערי המשאבים בין מפלגתו למפלגות הגדולות וטען כי הדבר הקשה על יכולתו להתמודד מולן: "למפלגות עם עשרות מליוני שקלים יש תקציב פרסום וטרגוט בלתי מוגבל. לנו היה מאות אלפי שקלים שגייסתי בדם ויזע".

הוא הוסיף: "ראינו בעיניים פוטנציאל של 8 מנדטים שרוצים בדיוק את מה שהצענו, אבל הפחידו אותם".

על פי תוצאות האמת המעודכנות לשעה 13:24, לאחר ספירת כ-96.1% מהקולות, מפלגת המילואימניקים והכלכלית זוכה ב-2.68% מהקולות, מתחת לאחוז החסימה העומד על 3.25%. בשלב זה המפלגה אינה נכנסת לכנסת, אך הספירה עדיין נמשכת והתוצאות הסופיות טרם פורסמו.

הנדל עצמו הבהיר כי אינו יודע כמה קולות תקבל מפלגתו בסיום הספירה. "אין לי מושג מה המספר הסופי של המצביעים יתכן ונסיים עם 150 אלף ויתכן עם 180", כתב.

לדבריו, גם אם המפלגה לא תעבור את אחוז החסימה, התמיכה שקיבלה מעידה על דרישה ציבורית לשינוי: "אלה מספיק ישראלים שאומרים לכם שנמאס להם מהתקיעות הזאת. שהם רוצים מנהיגות ראויה ושינוי. אי אפשר לשנות כשחוזרים על אותו דבר שוב ושוב".

בהמשך התייחס הנדל לאפשרות שהמבוי הסתום הפוליטי יוביל לבחירות נוספות, וטען כי תרחיש כזה רק יחזק את הצורך בכוח פוליטי שיחבר בין הגושים: "ואם ראשי המפלגות יגררו אותנו לעוד בחירות, זאת תהיה הוכחה נוספת לטענה שכדי להקים ממשלה ציונית צריך כוח בין הגושים שישבור את התקיעות. שצריך את הגוש השלישי".