ביני לנדאו - שימו לב • לזכר ידידיה אליהו הי"ד

הזמר והיוצר ביני לנדאו פרסם ביצוע חדש לפיוט "שימו לב אל הנשמה", לזכרו של רס"ל (במיל') ידידיה אליהו הי"ד, תושב קרני שומרון, שנפל בקרב ברצועת עזה. השיר פורסם בתאריך שבו נפל.

לנדאו סיפר כי משפחת אליהו פנתה אליו בבקשה להשתתף בפרויקט המוזיקלי להנצחת בנם. "פנו אלי משפחת אליהו בבקשה שאשתתף בפרוייקט 'שרים לזכר ידידיה'. זכות גדולה לשיר את הפיוט הקדוש הזה לזכרו", כתב.

לצד הביצוע פרסמה המשפחה דברים אישיים על דמותו של ידידיה, על החיבור העמוק שלו לעולם התורה, הניגון והפיוט, ועל יכולתו לראות את הנשמה שבכל אדם.

"ידידיה אהובנו, איש אמת ואמונה, מחובר בכל נימי נפשו לעומק הפנימי של הנשמה", כתבו בני המשפחה.

הם תיארו את ידידיה כאדם שהקדיש את חייו לחיבור בין עולמות. "לשימת לב אל הנשמה של כל אחד ולנשמה הכללית שמחברת הכל, את כנסת ישראל לשכינה, את השמיים לאדמה, את לימוד התורה לכתיבה, לעבודה, את עולם הפיוט ועולם הניגון ועוד אינסוף של שימת לב", כתבו.

בהמשך התייחסו בני המשפחה לנסיבות נפילתו של ידידיה, שנפגע מרסיס בעת שישן בתוך כלי צבאי ברצועת עזה. "השיר יוצא בתאריך שבו נהרג ידידיה האהוב. רסיס פגע בליבו הטהור בעודו ישן בתוך הכלי, בתוך עזה שלנו. ישר בלב", כתבו.

את הדברים חתמו בתפילה מרגשת: "ידידיה האהוב שם את ליבו אצל אבינו שבשמיים. שנזכה כולנו לרסיס אפילו קטן מהלב הטהור הזה".