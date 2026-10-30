ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הלילה (שישי) את תוצאות האמת הסופיות של הבחירות לכנסת ה-26, לאחר השלמת ספירת הקולות במעטפות החיצוניות וביצוע הבקרה הראשונית על תוצאות הקלפיות הרגילות. התוצאות עדיין כפופות לבדיקות טוהר הבחירות ולתיקונים אפשריים במסגרת הליכי הבקרה.

על פי התוצאות, הליכוד בראשות בנימין נתניהו היא המפלגה הגדולה בכנסת עם 27 מנדטים, ואחריה מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט עם 21 מנדטים ומפלגת ביחד עם 12 מנדטים.

הרשימה המשותפת זכתה ב-11 מנדטים, הדמוקרטים ב-8, רע"ם ב-8, ישראל ביתנו ב-7, עוצמה יהודית ב-7, יהדות התורה ב-7, ש"ס ב-6 והציונות הדתית ב-6 מנדטים. יתר הרשימות שהתמודדו בבחירות לא עברו את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, גוש הקואליציה זוכה ב-53 מנדטים, גוש האופוזיציה ב-48 מנדטים, והמפלגות הערביות ב-19 מנדטים.

שיעור ההצבעה בבחירות עמד על 77.9%. בסך הכול נספרו 5,716,665 קולות, מהם 5,690,778 קולות כשרים ו-25,887 קולות פסולים. אחוז החסימה, העומד על 3.25% מהקולות הכשרים, הסתכם הפעם ב-184,947 קולות.

בוועדת הבחירות הבהירו כי בימים הקרובים תימשך בדיקת תוצאות הקלפיות, שבמסגרתה ייבחנו מחדש נתונים, יתוקנו שגיאות הקלדה והעתקה וייבדקו פניות מהציבור ומרשימות המועמדים. בכפוף לתיקונים קלים, התוצאות יוגשו לנשיא המדינה ביום רביעי, 4 בנובמבר.

בהודעה התייחסה ועדת הבחירות גם לחקירת השב"כ לחשד להטיית הבחירות, שנפתחה בהנחיית יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג.

ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עו"ד דין ליבנה, מסר מטעם יו"ר הוועדה: "אתמול, הציג ראש השב"כ ליושב ראש הוועדה ידיעות חסויות, שבעקבותיהן נפתחה החקירה. באישור היושב ראש, הוצגו עיקרי הדברים לפני כן גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש האופוזיציה יאיר לפיד ויו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט".

ליבנה הדגיש כי המידע שהוביל לפתיחת החקירה מסווג ברמה ביטחונית גבוהה, וכי לא ניתן בשלב זה לפרסם פרטים נוספים.

"אבקש להדגיש: מעגל הסוד בעניין הידיעות מצומצם עד מאוד, נוכח סיווגן הביטחוני הגבוה. לא ניתן לחשוף פרטים נוספים, אך דיווחים שפורסמו במהלך היום - אינם מבוססים כלל", אמר.

עוד הבהיר כי החקירה אינה צפויה להשפיע על תוצאות הבחירות ואינה מתמקדת במגזר מסוים.

"החקירה מתקיימת, במקביל לתהליכים שמבצעת ועדת הבחירות המרכזית, ואין בה כדי להשפיע על התוצאות הסופיות שיוגשו לנשיא, והיא גם אינה מתייחסת למגזר כזה או אחר".

לדבריו, עם השלמת החקירה יועברו ממצאיה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כדי לבחון את היקפה ואת השלכותיה. הוועדה תעדכן את הציבור בממצאים בהקדם האפשרי, בכפוף למגבלות הביטחוניות.

בסיום דבריו הודה ליבנה ליו"ר הוועדה, לחבריה ולעובדיה, וכן לרשויות הביטחון, לכנסת, למשרדי הממשלה ולגורמים הנוספים שסייעו בניהול מערכת הבחירות.