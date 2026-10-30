אירוע חריג במחנה ג'וליס בדרום: האמר צבאי נעלם ממתחם החנייה של אחת מיחידות המילואים, ובצה"ל חוששים כי הרכב עלול לשמש לניסיון חדירה למחנות צבאיים או לשטחי אימונים. המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) פתחה בחקירת נסיבות היעלמותו.

על פי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל, האירוע התגלה אתמול במהלך סיור בימ"ח של אחת מיחידות המילואים במחנה ג'וליס שבדרום הארץ.

במהלך הסיור הבחינו אנשי היחידה כי אחד מרכבי ההאמר הצבאיים חסר משורת החנייה. מיד עם גילוי החוסר החלו חיפושים נרחבים בשטח המחנה ובבסיסים הסמוכים, בניסיון לאתר את הרכב.

בעקבות האירוע הוטל עוצר יציאות על כלל חיילי הגדוד, נבדקו מצלמות האבטחה של הבסיס ואף הועלה רחפן לאוויר לצורך סריקות באזור.

למרות המאמצים, החיפושים לא העלו דבר והרכב לא אותר. מפקדי הבסיס דיווחו על האירוע למצ"ח, שפתחה בחקירה.

במקביל, בצה"ל הפיצו עדכון לבסיסים באזור ובו פרטים על סוג ההאמר שנעלם, לצד אזהרה מפני האפשרות שהרכב ינוצל לפעילות עוינת.

בהודעה שהופצה נכתב: "ייתכן ויבוצע בו שימוש לניסיון חדירה למחנות צה"ל או לשטחי אימונים".

האזהרה נועדה להגביר את ערנות הכוחות בבסיסים הסמוכים, מחשש שגורמים המחזיקים ברכב ינסו לנצל את מראהו הצבאי כדי להתקרב למתקנים צבאיים או להיכנס אליהם.

מצה"ל נמסר בתגובה: "במהלך בדיקות קבועות של יחידה צבאית בדרום הארץ דווח על חוסר בהאמר צבאי. בעקבות כך, נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת לבירור נסיבות המקרה".

עוד נמסר כי "המשטרה הצבאית החוקרת תמשיך לפעול בנחישות למיגור תופעת גניבות הציוד הצבאי ואמצעי הלחימה ולמיצוי הדין עם המעורבים, ככל שיימצאו כאלה".