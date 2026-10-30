תמונות שהופצו ברשת ביממה האחרונה, ובהן נראים מאות כרטיסי תדלוק בתוך רכב וכרטיסים משומשים הפזורים בתחנות דלק ברחבי הנגב, עוררו חשדות לחלוקת הטבות כספיות לתושבים בחברה הבדואית בתמורה להצבעה בבחירות לכנסת.

התמונות הופצו על רקע העלייה בהצבעה בקרב הציבור הערבי בבחירות האחרונות, והובילו להשערות ברשת כי כרטיסי התדלוק חולקו לתושבים בפזורה הבדואית במטרה לעודד הצבעה למפלגות הערביות.

גורם בדואי מהנגב, המעורה בנעשה בשטח, תיאר בשיחה עם ynet שיטה שלטענתו מופעלת בידי פעילים המזוהים עם מפלגות ערביות, ובראשן רע"מ, בימים שלפני הבחירות.

לדבריו, הפעילים מגיעים לבתיהם של תושבים מעוטי יכולת ומציעים להם סיוע כספי בסכומים של 200 עד 300 שקלים. בין מקבלי הסיוע, לטענתו, משפחות שבתיהן נהרסו ותושבי כפרים בלתי מוכרים בנגב.

הגורם טען כי הכסף מוצג בפני התושבים כסיוע לנזקקים, אך במקביל מתבקשים מקבליו להצביע עבור המפלגה בקלפי.

במקרים אחרים, לדבריו, מחולקים תלושי דלק בשווי 100 שקלים לתושבים המסיעים מצביעים לקלפיות.

הגורם הוסיף כי הסכומים עשויים להשתנות בהתאם לגודל המשפחה, וכי החלוקה מתבצעת יום או יומיים לפני הבחירות ולעיתים אף ביום הבחירות עצמו.

לטענתו, חלק מהתושבים אינם רואים בחלוקת הכספים שוחד בחירות, אלא סיוע כלכלי למשפחות המתמודדות עם מצוקה קשה ועם מחסור בשירותים בסיסיים.

"אני לא מבין על מה כל המהומה. למדנו את זה מש"ס, שעושה את זה כבר שנים, ואפילו מחלקת כספים בבתי כנסת. אז על מה כל המהומה עכשיו? רק בגלל שאנחנו ערבים? בגלל שנהרנו לקלפיות והפכנו לכוח פוליטי חזק?", אמר הגורם.

בתוך כך, במשטרה בודקים את התיעוד של כרטיסי התדלוק שהופץ ברשת. בשלב זה לא ידוע על קשר בין הכרטיסים לבין שתי חקירות אחרות המתנהלות סביב חשדות לעבירות הקשורות לבחירות.

אחת החקירות מתנהלת בשב"כ ועוסקת בחשד להשפעה זרה על הבחירות בחברה הערבית, על רקע טענות למעורבות אפשרית של גורמים מקטאר.

בחקירה נפרדת של המשטרה, העוסקת בחשדות לשוחד בחירות בנגב, נעצרו שבעה חשודים, בהם שלושה מנהלי בתי ספר מתל שבע ומשגב שלום. בהמשך שוחררו חלקם למעצר בית.

לחשודים מיוחסות בשלב זה עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, מתן או הצעת שוחד בחירות, הכנסה או הפצה של פתקי הצבעה שלא כדין והפרעה למהלך הסדיר של הבחירות.