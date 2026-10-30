מפלגת המילואימניקים-כלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה הייתה רחוקה 29,997 קולות בלבד מהכניסה לכנסת ה-26, כך עולה מתוצאות ספירת הקולות בבחירות.

המפלגה זכתה ב-154,950 קולות, שהם 2.72% מכלל הקולות הכשרים, אך לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה.

אחוז החסימה בבחירות עומד על 3.25% מכלל הקולות הכשרים. על פי תוצאות הספירה, מספר הקולות המינימלי שנדרש למפלגה כדי להיכנס לכנסת עמד על 184,947 קולות.

המשמעות היא שלמפלגתם של הנדל וזליכה חסרו מעט פחות מ-30 אלף קולות כדי להיכנס לכנסת, לאחר שהצליחה לגייס יותר מ-150 אלף מצביעים.

על פי נתוני הבחירות, שיעור ההצבעה עמד על 77.9%. בסך הכול נספרו 5,716,665 קולות, מתוכם 5,690,778 קולות כשרים ו-25,887 קולות פסולים.

מפלגה נוספת שנותרה מחוץ לכנסת היא "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, שקיבלה 95,663 קולות, שהם 1.68% מכלל הקולות הכשרים. מדובר בפער משמעותי יותר מאחוז החסימה, לאחר שלמפלגה חסרו 89,284 קולות כדי להיכנס לכנסת.

גם שתי מפלגות חרדיות שהתמודדו לראשונה בבחירות לא הצליחו לעבור את אחוז החסימה. מפלגת "צבע שחור" זכתה ב-11,274 קולות, ואילו מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי ליטנר קיבלה 10,594 קולות.

מפלגת "נעם לישראל" בראשות אבי מעוז רשמה תוצאה נמוכה אף יותר, עם 9,923 קולות בלבד.