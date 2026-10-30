נתוני ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 חושפים כיצד הצביעו אנשי חיל האוויר ומשפחותיהם המתגוררים בשבעה מחנות צבאיים ברחבי הארץ.

מהנתונים עולה כי מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט זכתה למספר הקולות הגבוה ביותר, אחריה מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, ובמקום השלישי הליכוד בראשות בנימין נתניהו.

הנתונים מתייחסים לשבעה מחנות המשמשים למגורי אנשי חיל האוויר ובני משפחותיהם: מחנה מרים, שיכון המשפחות של בסיס חצור; מחנה יוכבד, שיכון המשפחות של בסיס עובדה; מחנה הילה, שיכון המשפחות בבסיס פלמחים; מחנה תל נוף; מחנה יהודית, שיכון המשפחות של בסיס רמת דוד; מחנה יפה, שיכון המשפחות של בסיס חצרים; ומחנה טלי, המשמש למגורי משפחות מקהילת בסיס רמון.

בכל אחד מהמחנות הצביעו עשרות בעלי זכות בחירה. מספר המצביעים הגבוה ביותר נרשם במחנה יפה, שבו נספרו 165 קולות מתוך 229 בעלי זכות בחירה.

בסך הכול נספרו בשבעת המחנות 755 קולות כשרים, מתוך 1,017 בעלי זכות בחירה. שיעור ההצבעה עמד על 74.34%.

מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הובילה עם 215 קולות. במקום השני ניצבה מפלגת ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, שקיבלה 178 קולות. הליכוד בראשות בנימין נתניהו הגיע למקום השלישי עם 145 קולות.

תוצאות הבחירות לכנסת ה-26

בפער ניכר משלוש המפלגות המובילות ניצבה מפלגת הציונות הדתית וזהות, שקיבלה 49 קולות. אחריה הדמוקרטים בראשות יאיר גולן עם 37 קולות ועוצמה יהודית עם 36 קולות.

מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר זכתה ל-35 קולות, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן קיבלה 29 קולות, והמילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה קיבלה 28 קולות. ש"ס קיבלה שלושה קולות בלבד.

בחלוקה לגושים, מפלגות האופוזיציה זכו ב-459 קולות, לעומת 233 קולות למפלגות הקואליציה. מפלגותיהם של עופר וינטר ויועז הנדל, שלא עברו את אחוז החסימה, קיבלו יחד 63 קולות.