העיתונאי והפרשן קלמן ליבסקינד קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להזמין את ראשי מפלגות האופוזיציה למשא ומתן על הקמת ממשלת אחדות רחבה, שתכלול מפלגות מימין ומשמאל.

בטור שפרסם בעיתון "מקור ראשון", תחת הכותרת "משוגעים, תתאחדו כבר", הציע ליבסקינד להקים ממשלה שבה יוכלו לשבת יחד יאיר גולן ואיתמר בן גביר, במטרה לשים קץ לפילוג הפוליטי ולמנוע מערכת בחירות נוספת.

ליבסקינד טוען כי תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 יצרו הזדמנות להקמת ממשלה רחבה שתישען על המפלגות הציוניות, במקום ממשלה שתלויה בתמיכת המפלגות הערביות. הוא הציע לראשי המפלגות הציוניות לזנוח את החרמות ההדדיים ולפעול להקמת ממשלת אחדות.

ליבסקינד פנה במיוחד למצביעי האופוזיציה, וביקש מהם להפעיל לחץ על נבחריהם להסכים לשבת בממשלה עם נתניהו. לטענתו, יש הבדל בין סירוב להצטרף לממשלה בשל מחלוקת עקרונית, למשל בנושא גיוס חרדים או ההתיישבות ביהודה ושומרון, לבין פסילה מוחלטת של נתניהו עוד לפני שנפתח משא ומתן.

הוא טען כי התנגדות לשבת עם נתניהו רק בשל זהותו היא "התחייבות רגשית, מחנאית, שיושבת על מצע של איבה".

עם זאת, ליבסקינד הבהיר כי האחריות ליוזמה מוטלת בראש ובראשונה על נתניהו, מתוקף תפקידו כראש הממשלה. "רגע אחרי פרסום התוצאות הרשמיות, הוא צריך להזמין ללשכתו את גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, ולהכריז שבכוונתו להציע להם להצטרף לממשלת אחדות", כתב.

לדבריו, הממשלה תידרש להגיע לפשרות בנושאים המרכזיים שבמחלוקת, בהם גיוס החרדים, הרפורמה המשפטית וההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא הבהיר כי לא כל מפלגה תוכל לממש את מלוא דרישותיה, אך דווקא הנכונות להתפשר היא שתאפשר את הקמת הממשלה.

הוא קרא למנהיגים להעמיד את טובת המדינה מעל לשיקולים הפוליטיים. "האם כל השותפים לממשלה כזו יצאו כשמלוא תאוותם בידם? סביר להניח שלא. אבל אין דרך אחרת. זה צו השעה", כתב.

בסיום טורו הזהיר ליבסקינד כי החמצת האפשרות להקמת ממשלת אחדות עלולה להעמיק את הקרע בחברה הישראלית.