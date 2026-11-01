תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 חושפות שינוי משמעותי במפת ההצבעה בנוף הגליל: הרשימה המשותפת הפכה למפלגה הגדולה בעיר, עם כמעט שליש מהקולות הכשרים, ועקפה את הליכוד שהוביל בבחירות הקודמות.

על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, הרשימה המשותפת זכתה ב-8,216 קולות בנוף הגליל, שהם 31.65% מהקולות הכשרים. הליכוד הגיע למקום השני בפער ניכר, עם 5,531 קולות ו-21.31%.

במקום השלישי ניצבת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, שקיבלה 3,564 קולות, שהם 13.73%. רע"ם הגיעה למקום השמיני בלבד, עם 936 קולות ו-3.61%, כ-20 קולות פחות מעוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר.

לשם השוואה, בבחירות לכנסת ה-25 הייתה הליכוד המפלגה הגדולה בנוף הגליל, עם 5,872 קולות שהם 27.88%. אף שחלקה היחסי ירד בבחירות הנוכחיות, מספר הקולות שקיבלה עלה.

באותן בחירות התמודדו חד"ש-תע"ל ובל"ד בנפרד. חד"ש-תע"ל זכתה ב-3,554 קולות, שהם 16.87%, ואילו בל"ד קיבלה 1,408 קולות, שהם 6.68%.

שתי הרשימות קיבלו יחד 4,962 קולות, לעומת 8,216 קולות לרשימה המשותפת בבחירות האחרונות. מדובר בתוספת של 3,254 קולות.

גם רע"ם התחזקה במספר הקולות, מ-424 בבחירות הקודמות ל-936 בבחירות האחרונות. ישראל ביתנו עלתה מ-3,179 קולות ל-3,564, אף שחלקה היחסי ירד מ-15.09% ל-13.73%.

מפלגות עוצמה יהודית והציונות הדתית שמרו על כוחן בעיר, למרות שהתמודדו הפעם בנפרד. שתי המפלגות קיבלו יחד 1,620 קולות, לעומת 1,601 קולות בבחירות לכנסת ה-25, אז התמודדו ברשימה משותפת. מדובר בעלייה קלה של 19 קולות בלבד.

שינוי נוסף נרשם בשיעור ההשתתפות בבחירות. בכנסת ה-25 היו בנוף הגליל 40,467 בעלי זכות הצבעה ונרשמו 21,366 קולות כשרים. שיעור ההצבעה עמד על 52.80%.

בבחירות האחרונות גדל מספר בעלי זכות ההצבעה ל-42,425, ונרשמו 25,961 קולות כשרים. שיעור ההצבעה שדווח עומד על 61.19%, עלייה של כ-8.4 נקודות אחוז לעומת הבחירות הקודמות.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף שנת 2024, כ-47% מתושבי נוף הגליל הם יהודים וכ-39% ערבים, מתוכם כ-23% נוצרים וכ-16% מוסלמים.