במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים בוצעו לראשונה בישראל ארבע השתלות קוצבי לב בטכניקה מתקדמת, שנועדה לשפר את התיאום החשמלי בין שתי עליות הלב ולהפחית הפרעות בקצב הלב. בבית החולים מדווחים כי ארבע הפעולות בוצעו בהצלחה.

הטכניקה החדשה, שנכנסה לשימוש במרכז הלב המשולב בניהולו של פרופ' מיכאל גליקסון, מבוססת על מיקום אלקטרודה באזור המכונה "צרור בכמן", מסלול הולכה חשמלי טבעי המחבר בין העלייה הימנית לעלייה השמאלית בלב.

בניגוד לשיטת הקיצוב המקובלת, שבה האלקטרודה ממוקמת בדרך כלל באוזנית העלייה הימנית, המיקום החדש נועד לאפשר מעבר מהיר ומתואם יותר של האות החשמלי בין שתי העליות ולצמצם עיכובים בהפעלת העלייה השמאלית.

בבית החולים מסבירים כי שיפור הסנכרון בין העליות עשוי להפחית הפרעות קצב עלייתיות ולהקל על תסמינים של אי-ספיקת לב. השיטה עשויה להתאים במיוחד למטופלים הסובלים מהפרעות קצב או מעיכובים בהולכה החשמלית בין העליות, בהתאם להערכה רפואית פרטנית.

ההשתלות בוצעו באמצעות אלקטרודות של חברת Medtronic, בליווי מומחה בינלאומי שהגיע מיוון להדרכת הצוותים. בפעולות השתתפו פרופ' מיכאל גליקסון, ד"ר זיו דאדון, פרופ' יואב מיכוביץ, ד"ר משה רב אחא וד"ר אהלי טוביה-ברודי.

פרופ' גליקסון בירך על הכנסת הטכנולוגיה לשימוש ואמר כי מדובר בצעד נוסף בפיתוח הטיפול בהפרעות קצב באמצעות טכנולוגיות מתקדמות.

"איננו חוסכים במאמץ למצוא את הפתרון הטכנולוגי הטוב ביותר לכל מטופל", אמר. "אני גאה בצוותים המקצועיים המצוינים שלנו, שממשיכים להעניק טיפול רפואי מתקדם, טכנולוגי, אנושי ומסור עבור כל מטופל ומטופלת ללא כל פשרות".

במרכז הרפואי מדגישים כי התאמת הטכניקה נעשית באופן אישי לכל מטופל, בהתאם למצבו הרפואי ולצרכיו.