שר הבריאות האמריקני רוברט פ. קנדי ג'וניור פרסם בסוף השבוע פוסט חריף ונרחב ברשת X, שבו יצא להגנת ישראל והעם היהודי, תקף את האחים המוסלמים ואת האיסלאמיזם והאשים את איראן ומדינות המפרץ בהפצת תעמולה אנטי-ישראלית.

הפוסט, המשתרע על פני כ-3,700 מילים, פורסם בעקבות ביקורת שספג קנדי על התבטאויותיו בנוגע להישגים המדעיים של מדינות ערב בעשורים האחרונים.

קנדי טען כי כלי תקשורת מרכזיים בארצות הברית הוציאו את דבריו מהקשרם והציגו אותם כגזעניים ואיסלאמופוביים. לדבריו, הביקורת שלו אינה מופנית כלפי הערבים או האיסלאם בכללותו, אלא כלפי האיסלאמיזם הפוליטי, ובמיוחד האחים המוסלמים.

הוא הזכיר כי העולם המוסלמי ידע בעבר תקופות של פריחה מדעית ותרבותית, שבהן הובילו חוקרים מוסלמים התפתחויות משמעותיות ברפואה, במתמטיקה, בפילוסופיה ובתחומים נוספים.

אלא שלטענתו, עלייתם של זרמים איסלאמיסטיים קיצוניים פגעה בחופש המחשבה, במחקר ובהתפתחות המדעית. קנדי האשים את האחים המוסלמים בקידום אידאולוגיה המתנגדת לדמוקרטיה, לזכויות נשים, לחופש הביטוי ולערכים מערביים.

כדי להמחיש את טענותיו הציג קנדי נתונים על הפערים בהישגים המדעיים בין מדינות ערב למדינות אחרות. בין היתר ציין כי בשנת 2024 נרשמו ביפן יותר מ-300 אלף פטנטים, בעוד שבכמה מדינות ערב יחד נרשמו פחות מ-10,000 פטנטים, לפי הנתונים שהביא.

בהמשך עבר קנדי להשוואה עם העם היהודי, והדגיש כי היהודים מהווים כ-0.2% בלבד מאוכלוסיית העולם, אך תרומתם למדע, לרפואה, לכלכלה ולתרבות גדולה בהרבה מחלקם באוכלוסייה.

"אין קבוצה אתנית או דתית שתרמה יותר מהיהודים לרווחת האנושות או לקידום הדמוקרטיה הליברלית", כתב קנדי.

לדבריו, היהודים זכו בכ-22% מכלל פרסי נובל שהוענקו מאז שנת 1901. הוא הזכיר שורה של מדענים וממציאים יהודים, בהם אלברט איינשטיין, מפתחי חיסוני הפוליו יונה סאלק ואלברט סייבין, וחוקרים שתרמו להתפתחות הרפואה המודרנית.

קנדי התייחס גם לתרומתם של יהודים לעולם הטכנולוגיה והעסקים, והזכיר בין היתר את מייסדי גוגל, מטא וחברות טכנולוגיה מובילות נוספות, לצד תרומתם לתעשיית הקולנוע, לתרבות ולפילנתרופיה.

בהמשך ערך השוואה חריפה בין היהודים לבין מעשי האיסלאמיזם הקיצוני. "הנה כמה דברים שיהודים לא עושים: פיגועי התאבדות, עריפת ראשים, חטיפת מטוסים, פיצוץ אוטובוסים ומסעדות הומות אדם", כתב.

קנדי מנה גם רצח הומוסקסואלים, כפיית נישואים על ילדות, פגיעה בנשים והפעלת שוקי עבדים, והציג את המעשים הללו כחלק מהתופעות שהוא מייחס לאיסלאמיזם.

לאחר מכן העלה שאלה נוקבת: "למה העולם שונא יהודים ומחבק איסלאמיסטים?" לדבריו, התשובה טמונה במערך תעמולה מתוחכם שמתעלם מעובדות והופך את המציאות, במטרה להציג את ישראל כאויבת בעיני העולם.

קנדי טען כי שנאת יהודים ונוצרים היא מרכיב מרכזי באידאולוגיה האיסלאמיסטית, וכי במערב היא מוסווית לעיתים באמצעות ההתנגדות לציונות והסוגיה הפלסטינית. "רק במערב שנאת יהודים מעמידה פנים שהיא זקוקה לתירוץ של פלסטין, או מסתתרת מאחורי האנטי-ציונות", כתב.

בהמשך התייחס להיעלמותן של הקהילות היהודיות ממדינות ערב. לדבריו, בשנת 1948 חיו במדינות ערב כ-750 אלף יהודים, ואילו כיום כמעט שלא נותרו בהן יהודים.

קנדי אף השתמש במונח הגרמני הנאצי "יודנריין", שמשמעותו "נקי מיהודים", כדי לתאר את המצב במדינות הללו. הוא טען כי העולם מתעלם מרדיפת היהודים ומיעוטים נוספים במזרח התיכון.

חלק נרחב מהפוסט הקדיש קנדי לשבחים למדינת ישראל, שאותה הציג כדוגמה להצלחה כלכלית וטכנולוגית יוצאת דופן למרות תנאי הפתיחה הקשים והאיומים הביטחוניים.

לדבריו, ישראל הפכה שטחים מדבריים וביצתיים למדינה משגשגת, ובנתה חברה דמוקרטית שבה יהודים וערבים יכולים להצביע, לקיים את אמונתם ולהשתלב במוסדות המדינה.

הוא ציין את הישגיה של ישראל בחקלאות, בכלכלה ובטכנולוגיה, ותיאר אותה כ"מאחז איתן ואמיץ של חירות וערכים מערביים".

מנגד, תקף קנדי בחריפות את חמאס וטען כי ארגון הטרור הפך את רצועת עזה ל"פולחן מוות", במקום לנצל את הסיוע הבינלאומי לפיתוחה ולשיפור חייהם של התושבים.

לטענתו, חמאס השקיע משאבים עצומים בבניית מנהרות, ברכישת נשק ובפיתוח יכולות צבאיות, תוך דיכוי האוכלוסייה האזרחית ופגיעה בזכויותיה.

קנדי האשים את חמאס גם בהסתה נגד יהודים מגיל צעיר, בשימוש באזרחים כמגן אנושי ובהצבת אמצעי לחימה בבתי ספר ובבתי חולים.

לדבריו, אחד ממקורות כוחו המרכזיים של חמאס הוא מערך התעמולה שלו, לצד נכונותו להטיל סבל כבד על האוכלוסייה הפלסטינית כדי לקדם את מטרותיו.

קנדי האשים גם את איראן ואת מדינות המפרץ במימון מערך תעמולה בינלאומי נגד ישראל. הוא טען כי הזרמת הכספים למערך הזה מאז שנות ה-90 הפכה אותו למכונת תעמולה בעלת עוצמה חסרת תקדים, ואף השווה אותו למנגנון התעמולה הנאצי של יוזף גבלס.

לטענתו, התעמולה הזו הצליחה לשכנע רבים במערב שישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה, בעוד שלדבריו היא מסיטה את תשומת הלב מרדיפת מיעוטים וממעשי אלימות של משטרים וארגונים איסלאמיסטיים.

בחלקו האחרון של הפוסט הזהיר קנדי מפני התפשטות האחים המוסלמים במדינות המערב. הוא טען כי הארגון פועל לחדור למוסדות פוליטיים וחברתיים באמצעות שיתופי פעולה עם תנועות שמאל, במטרה לקדם אידאולוגיה המתנגדת לדמוקרטיה ולערכי החירות.

קנדי סיכם את טענותיו באזהרה מפני השפעת האיסלאמיזם על החברה המערבית, תוך שהוא מציג את ישראל ואת תרומתו של העם היהודי כדוגמה הפוכה של קִדמה, חירות והישגים אנושיים.